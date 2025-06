Kincl před Edenem: Titul? Mám to jinak. Chci, aby zápas s Muradovem byl hnůj

Jak jste spokojený s kempem v Thajsku?

„Velice! Musím přiznat, že jsem tam letěl trošku s otazníkama. Nebyl jsem si jistý, zda tam budou lidi, které jsem potřeboval. Naštěstí byli. Takže to dopadlo výborně. Tréninková atmosféra v Bangtao (tým světového šampiona Alexandera Volkanovskiho) je hustá. Jezdí tam bojovníci z celého světa v různých fázích přípravy. Když se potkáte s borci, kteří mají zápas za rohem, opravdu to stojí za to.“

Musel jste hodně kalkulovat s tím, kdy se vrátit, abyste se stačil aklimatizovat?

„Na to načasování nebyl úplně prostor. Jindy jsem ani vyrazit nemohl. Potřeboval jsem tam nějakou dobu odtrénovat a zvolil jsem asi jediný možný termín, který takhle narychlo šel. Jsem s tím spokojený. Teď se ještě pomalu dorovnávám a těžím z teplého thajského počasí. Zbývá doladit detaily a váhu.“

Bál jste se stafylokokové infekce, kterou jste posledně v Thajsku dostal?

„Měl jsem velkej strach. Párkrát jsem si tím prošel. Dělal jsem vše, abych to riziko minimalizoval, a kdybych náhodou infekci dostal, tak ji co nejrychleji vyřešil. Použil jsem na to celý soubor věcí. Spotřeboval jsem tři nebo čtyři velká dezinfekční mýdla, měl jsem mraky dalších dezinfekcí, tekutých náplastí, obvazů, šestery různá antibiotika. Stanete se takovým lehkým metrosexuálem. Každý večer se prohlížíte, jestli na sobě něco nemáte, a pokud ano, hned to začnete mazat.“

Stafylokok? Bál jsem se

Mluvíme spolu krátce po natáčení Tváří v tvář. Jedna z věcí, které jste při něm zmiňoval, byla změna váhy. Proč jste k celkovému hubnutí rozhodl?

„Vychází to z delších hovorům k sobě, kdy jsem přemýšlel nad tím, co jde změnit. Vím, že jsem potřeboval větší klid do závěru přípravy. Nechci veškeré soustředění směřovat k dietě a shazování váhy, ale i do tréninků. Když v poslední fázi hubnete velké kvantum, energie zbývá jen málo. A tu potřebuju dávat do rodiny.“

Soupeř vám prozradil svou aktuální váhu – 93 až 95 kilo. Je to pro vás důležitá informace?

„Zbývá čtrnáct dní do zápasu, takže i kdyby to bylo, jak se říká, velký špatný, nic moc s tím nenaděláte. Nicméně je dobrý mít přehled.“ (úsměv)

Poprvé jste se měli utkat už před šesti lety. Jak moc se vám změnil na Muradova názor?

„Změnil se, nechci říct o sto osmdesát stupňů, ale ano, lidi se vyvíjí, což neminulo ani jeho, ani mě.“

Chcete to rozvést?

„Nechci.“

Při vašem rozhovoru s Muradovem nastalo několik nepříjemných momentů…

„Je čtrnáct dní do zápasu, po minulém týdnu jsem rozbitý jak cigánský hračky. Radši bych se viděl někde jinde. Beru to jako nutnost. Bylo to o tom si tu sednout, něco si říct a reagovat. Netvrdím ale, že by mě to nějak otravovalo. Dozvěděl jsem se pár zrníček informací, které mi ještě pomůžou doladit pár věcí.“

Muradov zmínil, že jeho hlavním sparingpartnerem v přípravě na vás byl interimní šampion KSW Piotr Kuberski. To je nějaké zrníčko?

„Přesně tak.“ (usmívá se)

Ve vaší debatě taky padla zmínka o vnitřním naštvání na soupeře. Cítíte ho v sobě, nebo ho naopak potlačujete?

„To nasrání je jen taková jiskřička, kterou dokážu rychle přetavit v motivaci. Neberu si to domů a nevytáčím se nad tím, co někde řekl. Do toho tréninku si to ale přetahuji, a tam to funguje skvěle.“

Mám to nastavené jinak než Muradov

Bojovat budete o titul prozatímního šampiona střední váhy. Jde vám více o pás, nebo o skalp Muradova?

„Mám to nastavené trošku jinak než Mach. On mluví o místečku, které si doma pro opasek vyhradil, aby na něj mohl koukat. Mně jde čistě o ten zápas a o něj. Měli jsme se potkat už před šesti lety. Už tehdy jsem cítil velkou chuť se s ním v kleci pobít a ta se teď ještě více rozdmýchala. Kdyby nám Ondra (Novotný) řekl, že nestihl vyrobit pás, takže v sázce nebude, jsem s tím naprosto OK.“

Funguje přitom také faktor, že budete bojovat o prozatimní pás a nikoli ten hlavní?

„Samozřejmě. Přeci chcete být legitimní šampion. Takhle nemůžete chodit po ulici a říkat, že jste šampion, když máte jen interimní titul.“ (usmívá se)

V minulosti jste bojoval o titul největších evropských organizací proti bojovníkům ze světové špičky. Může být ale právě zápas s Muradovem ten vůbec nejtěžší?

„Zažil jsem už pekelné zápasy, kdy mi opravdu nebylo dobře a jsem připravený, že tenhle bude ten největší hnůj. Trochu sadisticky po tom i toužím. (směje se) Člověk se v kleci nechce dostat na úplné dno, kdy je jen kousek od kolapsu. Na druhou stranu - odcházet s výhrou po takovém zápasu je dobrý pocit. Ležíte pak doma rozbitej na gauči, nemůžete pohnout ani palcem u nohy, ale víte, co jste vydobyl. To ve vás zůstane navždy.“

Při posledním souboji jste nastupoval na nepřátelské půdě, na stadionu, který zaplnili fanoušci soupeře Kerima Engizeka. Bude pro vás taková zkušenost nyní výhodou, že jste oproti Muradovovi atmosféru stadionové akce okusil?

„Určitě může být. Tady bude atmosféra asi docela jiná. Zároveň to může být nevýhoda, aby se mi nevracely flashbacky na Frankfurt.“