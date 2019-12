Uzbek s českým srdcem. Muradov žije story, na kterou se nezapomene | iSport.cz

Uzbecko-česká pohádka. Život Machmuda Muradova se snad ani jinak popsat nedá. Do České republiky dorazil v roce 2011 se sto eury v kapse, nyní má za sebou první vítězný souboj v UFC a před sebou další výzvu v nejslavnější organizaci světa, která ho čeká v sobotu před půlnocí. Kamarádí se s nejbohatším boxerem světa a jeho přítelkyní je krásná zpěvačka Monika Bagárová. „Jsem prostě šťastný člověk,“ říká s úsměvem devětadvacetiletý bijec z Východu. Cesta k hvězdnému úspěchu však nebyla tak snadná, jak by se mohlo zdát.

Datum: sobota 28. září 2019. Místo: dánská metropole Kodaň. Akce: UFC Fight Night 160. Machmud Muradov ztěžka oddychuje, unavený po náročném souboji s Alessiem di Chiricem. Rozhodčí ho chytne za ruku a o chvíli později mu ji zvedá nad hlavu. Devětadvacetiletý Uzbek, žijící v Praze, vyhrál svou první bitvu v nejprestižnější organizaci planety. Neuvěřitelný příběh bojovníka z Východu se rozrostl o další cennou kapitolu.

Ale byly to nervy. Muradov měl ve třetím kole co dělat, aby ustál nápor tvrdých úderů od italského ranaře. Odolal! A díky tomu, že byl průběhem prvních dvou kol aktivnější, vyhrál na body.

„Hlavně bych rád pozdravil své fanoušky v České republice, bojovali jsme společně. Tato výhra je pro všechny, co mi fandí,“ posílal hned v Kodani děkovné vzkazy do země, v níž se coby MMA zápasník formoval. „I když nejsem Čech, berete mě tak. Jsem rád, že jsem něco vybudoval a díky Česku jsem se mohl zapsat do historie Uzbekistánu jako první zápasník z této země v UFC,“ dodal s poklonou.

O vděku, který vůči České republice cítí, nemluví jen tak. To dokázal už při předzápasovém vážení, kde měl přes ramena dvě vlajky, uzbeckou a českou. Stejný obrázek byl k vidění, když ho vyhlásili vítězem souboje.

„Jsem za jeho úspěch skutečně šťastný. Zároveň si myslím, že to byl nejhorší výkon, který od něj v UFC uvidíme,“ říká Karlos Vémola, který se jako první Čech do nejprestižnější organizace probojoval. „Měl jen asi třináct dní na přípravu, přesto předvedl skvělý zápas a vyhrál. Jak to asi bude vypadat, až bude vědět o soupeři dva tři měsíce dopředu? Připraví si hrozný zbraně a bude neuvěřitelně dobrej,“ předpovídá Terminátor uznale. "Zbraně" si Uzbek jistě nachystal na sobotu do Washingtonu, kde jeho soupeřem bude Američan Trevor Smith.

100 eur v kapse

Nejen nejslavnější český MMA bijec drží Muradovovi palce. Uzbecký válečník má v Česku tisíce fanoušků a statisíce po celém světě. Jen na Instagramu ho sleduje šest set tisíc lidí. „Je důkazem, jak jde české MMA nahoru. Já vím, že je Uzbek. Ale s českým srdcem!“ konstatuje Vémola.