Muradov o zážitcích z UFC: Bufferovi jsem slíbil, že jednou ohlásí mé jméno | iSport.cz

Nejen že se dokázal dostat do UFC, připsal si tam už dokonce dvě výhry. Machmud Muradov je ale stále stejně přátelský a pokorný bojovník, který má radost z toho, co se mu podařilo. „Užívám si každý zápas. I přípravu před soubojem a čas po něm. Miluju zkrátka, co dělám, a proto si užívám každou vteřinu v kleci,“ říká devětadvacetiletý Uzbek milující Prahu v pořadu FIGHT!

Patří mezi světovou elitu zápasníků, do UFC se totiž není snadné dostat. Machmud Muradov o zápasení v americké lize dlouho snil a věřil, že se mu to podaří. Proto dal už před několika měsíci sebevědomý slib nejslavnějšímu MMA uvaděči Bruci Bufferovi. „Bavil jsem se s ním ještě před podepsáním UFC na jedné párty v Americe a řekl jsem mu, že mé jméno bude jednou vyhlašovat. Už po prvním zápase mi říkal, že je to tady. Věděl o mně, sledoval už nějakou dobu můj Instagram,“ prozrazuje bijec z Uzbekistánu.

Jako člen slavné stáje dokáže nabídnout mimořádný vhled do dění v této superlize. Například i na to, jak funguje jejich slavný Performance Institute. „UFC často dělá turnaje přímo ve Vegas, kde sídlí, a potřebovali mít svůj gym. Je to tam opravdu pěkné. K dispozici jsou i lékaři, kteří pomáhají s regenerací, člověk tam může jít na rehabilitace, nebo se poradit s jejich trenéry, zajít do posilovny, bazénu, sauny. Je tam snad vše. Taky je možnost se ubytovat v hotelu, ale za ten už se platí. Jinak je vše pro zápasníky UFC zdarma. Snídaně, oběd, večeře, potravinové doplňky… Od vody po ručník, vše zdarma. A můžu tam být od rána do večera,“ pochvaluje si Muradov.

Machmud Muradov byl před zápasem na galavečeru UFC on ESPN ve Washingtonu v dobré náladě. Fotka byla pořízena před odjezdem do arény.







Během posledního zápasu v UFC dostával populární gladiátor i rady od sportovní legendy Floyda Mayweathera. Ten totiž volal lidem ze svého týmu, kteří seděli v první řadě, aby na Muradova volali, co má dělat. A jaké byly rady od nejbohatšího boxera všech dob?

„Abych byl pořád v pohybu a trefoval se do břicha. Z výhry měl pak obrovskou radost. Říkal: To je můj bojovník, to je můj kluk! Jak malé děcko. (usmívá se) Potom na mě čekal ve Vegas a odtamtud jsme letěli hned na párty.“

V pořadu FIGHT! se Muradov rozpovídal i o nepřejících lidech, kteří mu vyčítají i to, že veřejně podporuje ve své zemi charitu. „Ano, jak říkám, lidi budou vždy všechno vnímat, jak chtějí. Je mi to jedno, nemusí mě přece sledovat, když se jim nelíbí, co dělám. Když dávám na Instagram fotky a videa z dětských domovů, někteří to berou tak, že si tím dělám reklamu. Ale já to dělám proto, aby se o těch místech vědělo. Mnoho lidí mi pak píše a ptá se, kde to je, aby mohli taky pomoci. A za to jsem rád. Už jen to, že za dětmi někdo vyrazí a navštíví je, je potěší. Vozím jim různé věci a dárky, ale jim pomáhá už to, že s nimi někdo promluví. Jsou to děti, ke kterým se osud zachoval zle, a my jim můžeme pomoci,“ myslí si devětadvacetiletý válečník.

Muradov i přes veliké úspěchy působí neustále velmi přátelsky a pokorně. Umí si totiž vážit toho, co má, a zároveň si uvědomuje, že tomu tak vždy být nemusí.

„Stojím nohama na zemi. Můj táta měl kdysi taky všechno, a v jeden den to bylo pryč… Měl autonehodu, a najednou jsme neměli skoro nic. Mně se může stát to samé. Najednou můžu přijít o slávu, peníze… Co pak zůstane?,“ zamýšlí se Muradov. „Člověk se musí pořád chovat co nejlépe a vážit si toho, co má. Málo lidí si tohle dokáže uvědomovat. Už jen to, že se ráno probudíte a můžete jít sami do koupelny, umýt si obličej a pak dělat, co milujete.“

