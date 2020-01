Conor McGregor vs. Donald Cerrone na UFC 246: Poteče krev, ale ne zlá | iSport.cz

Conor McGregor • Instagram Conor McGregor Official

Conor McGregor • Instagram Conor McGregor Official

Conor McGregor se vrací do klece! V lednu se v Las Vegas utká v rámci UFC 246 s Donaldem Cerronem • Reuters

Tahle bitva bude stát za to. Superhvězda Conor McGregor vs. rekordman Donald Cerrone • ČTK

Tahle bitva bude stát za to. Superhvězda Conor McGregor vs. rekordman Donald Cerrone • ČTK

Zvláštní pohled. Tisková konference bouřliváka z Dublinu nezačala zběsilým nástupem a urážkou rivala, ale klidným příchodem a potřesením rukou. Conor McGregor a Donald Cerrone k sobě chovají obrovský respekt, což bylo znát. Oba se však shodují na tom, že přestože spolu nemají žádné osobní rozepře, předvedou fantastickou show.

„Nenechte se mýlit, krev poteče, ale nebude to zlá krev,“ ujistil McGregor fanoušky, že se bude na co dívat. „Kdybych měl předpovídat, skončí to knokautem,“ prohlásil sebevědomě.

O tom, že se souboj ponese v přátelském duchu, přesvědčil Ir o chvíli později, když amerického rivala přerušil při odpovědi. „To je sakra dobrý kabát, musím dát kredit tam, kde se to žádá. Já mám na svém miláčkovi lvy, ale tohle je sakra dobrý kabát, brácho. To je z krokodýla?“ skočil Cerronemu do řeči. „Krajta,“ odpověděl Američan a zavtipkoval, že ochránci zvířat asi nebudou příliš šťastní.

Za to oba aktéři duelu sdílejí nadšení, že spolu mohou bojovat. „Klidně s ním budu bojovat pět kol a nemůžu se kur** dočkat sobotní noci,“ prohlásil Cerrone. „Je fakt skvělé být zpátky. Donald je rodinný typ, viděl jsem ho mnohokrát bojovat, je těžké nerespektovat ho, má můj respekt," dodal McGregor.

Cerrone mnoho fanoušků i expertů překvapil, když před pár dny v rozhovoru s ESPN prozradil, že by nejspíš měl s Conorem bojovat na zemi, ale nemyslí si, že to udělá. Právě wrestling a jiu jitsu by měly být Kovbojovou největší výhodou, toto tvrzení však americký rekordman vyvrátil. „Vy experti, kteří si myslíte, že Conor nemá obranu proti strhům a neumí bojovat na zemi, řešíte blbosti,“ vzkázal novinářům.

Ani jeden z válečníků nechtěl mluvit o budoucnosti, jelikož se oba soustředí pouze na nadcházející bitvu. McGregor ale naznačil, kam by se mohly ubírat jeho další kroky. „Bojoval bych s oběma,“ odpověděl na otázku, zda by se raději střetnul s Jorgem Masvidalem, nebo šampionem velterové váhy Kamaru Usmanem.

„Líbil by se mi pás nejzlejšího zk****syna, ale líbil by se mi i titul. Ten pro mě znamená víc. Oba souboje jsou zajímavé, zajímavější by byl asi zápas s Jorgem, Usman má podobný styl jako Chabib. Styl čichání suspenzoru,“ neodpustil si Ir rýpnutí do způsobu boje ruského rivala, s nímž v říjnu roku 2018 padnul. Pokud však Conor plánuje měřit síly s Masvidalem či Usmanem, musí nejprve porazit Cerroneho, což nebude snadný úkol.