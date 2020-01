Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone. Král je zpět, zdemoloval soupeře | iSport.cz

Tahle bitva bude stát za to. Superhvězda Conor McGregor vs. rekordman Donald Cerrone • ČTK

Ti, kdo pochybovali, už nemusí. Conor McGregor se vrátil, možná silnější než kdy dřív, když Donalda Cerroneho knokautoval již ve čtyřicáté vteřině prvního kola. Přestože souboj trval jen chvíli, irský bouřlivák upravil Kovbojovu tvář k nepoznání.

Asi nikdy nešel McGregor do duelu takto soustředěný, energie a radost, že je zpět, z něj při nástupu do klece doslova sršely. Hned po úvodním gongu se rozběhl do středu oktagonu, kde se jej Cerrone snažil strhnout na zem, to se mu však nepovedlo a v klinči pak od Ira schytal několik úderů ramenem.

Poté, co se oba bojovníci odtrhli, zasadil McGregor fatální kop na hlavu, pak už šlo ze Cerroneho strany pouze o boj o přežití. Přežil. Ale pouze čtyřicet vteřin, bývalý dvojnásobný šampion si tak připsal první knokaut ve veltrové váze.

„Irsko, bejby!“ začal McGregor pozápasový rozhovor s nadšením v hlase. Nadšení byli také diváci v hale, které dokázal opět zvednout ze sedadel. „Jsem nesmírně šťastný, že jsem zpátky. Donald má několik rekordů, třeba rekord pro nejvíc knokautů kopem, proto jsem rád, že jsem dokázal rozhodnout tím kopem na hlavu,“ pochvaloval si vítěz výkon.

Přestože Conor dle vystupování před i po střetu trochu dospěl a nepředváděl již takový trashtalk jako v minulosti, i tak dal zavzpomínat na své staré já.

Nakopal mi prd**, uznal Cowboy

„Kdo rozdává knokaukty napříč všemi váhovými divizemi? Všichni se snaží dostat můj status dvojnásobného šampiona, ale nikdy nebudou jako já,“ prohlásil sebevědomě a oznámil, že teď bude bojovat s kýmkoliv, koho mu postaví do cesty.

Potenciální rivalové Američan Jorge Masvidal a Kamaru Usman z Nigérie sledovali show přímo v hale, na oznámení souboje ale budou muset počkat, McGregor bude nyní podle svých slov slavit a trávit čas s rodinou.

A jak drtivou prohru přijal poražený? Emotivní rozhovor Cerroneho narušila jeho milovaná babička, která přispěchala zbitého vnuka obejmout. „Nikdy jsem nic takového neviděl, úplně mě rozhodil, trefil mě na nos, začal jsem krvácet, pak ustoupil a kopl mě do hlavy,“ pronesl americký rekordman. „Fakt se to stalo tak rychle? Nakopal mi prd** dost brzo,“ povzdechl si potom.

Comeback vyšel nejslavnějšímu MMA zápasníkovi na výbornou, a tak se všichni fanoušci na světě mohou těšit, co přijde od McGregora dál.