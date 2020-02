Vémola věří Jonesovi: Kdyby vyhrál Reyes, byl by to šok. Kdy se sám vrátí? | iSport.cz

Velikán světového MMA Jon Jones jde znovu do bitvy, což samozřejmě zajímá i nejslavnějšího českého válečníka Karlose Vémolu. „Kdyby vyhrál Dominick Reyes, byl by to pro mě opravdu šok,“ přiznává český Terminátor, který zároveň prozradil, kdy se hodlá sám vrátit na kolbiště a jak se cítí po operaci levačky při těžkých trénincích.

Od Zápasu století uplynulo čtvrt roku. Pro kariéru Karlose Vémoly se jednalo o fatální duel, v němž neuspěl. Ještě dlouho pak bylo znát, že jej prohra trápí. Během našeho krátkého rozhovoru ale zase budil dojem Terminátora s plně nabitými bateriemi. O nejúspěšnějším bijci polotěžké váhy Američanu Jonu Jonesovi mluvil s nadšeným uznáním. A také prozradil, proč chce za každou cenu nastoupit na dalším turnaji organizace Oktagon MMA na pražské Štvanici.

Jak podle vás dopadne souboj Jon Jones vs. Dominick Reyes?

„Podle mě jednoznačně vyhraje Jones. Asi na body, protože oba jsou schopní borci.“

V čem by mohl vyzyvatel krále polotěžké divize ohrozit?

„Myslím, že vůbec v ničem. Král je podle mě lepší ve všech směrech.“

Jak Jonese jako zápasníka vnímáte?

„Jako The Greatest of All Time (toho největšího všech dob). Je to nejlepší bojovník současnosti ve všech vahách. Vyhrál by v každé váze, v níž by dokázal nastoupit. Myslím, že by dominoval i v těžké divizi. Je to prostě neuvěřitelný talent na všechno. Wrestling, postoj… Neuvěřitelný. Pan zápasník!“

Co jste říkal na jeho souboj s Thiagem Santosem? Mnozí ho za to kritizovali. Že moc taktizoval a už není, kým býval.

„A že ho lidi kritizovali za poslední zápas… Ne vždy se zápas povede. To nemění nic na tom, že dělal, co potřeboval a vyhrál. Mě kolikrát lidi taky kritizují, že člověka uválím, ale potřebuji vyhrát. Tak to prostě v tomto sportu je. Tam nejde o nic jiného než o vítězství, a to udělal. Tak nevím, za co ho lidé kritizují. Kritizovali ho i tehdy za souboj s Alexanderem Gustafssonem, teď za souboj s Thiagem. Kritizují ho pořád. Hejtři (nepřející) jsou tu pořád. To nemění nic na tom, že nikdy neprohrál a myslím si, že ještě dlouho neprohraje. Kdyby vyhrál soupeř, byl by to pro mě opravdu šok.“

A nelze se nezeptat, kdy se vrátíte vy do klece?

„Doufám, že co nejdříve. Štvanice je pro mě srdcová záležitost, protože se mi jí podařilo po pětadvaceti letech vyprodat, takže ta je pro mě jasná. Ale chtěl bych naskočit do zápasu ještě před Štvanicí, takže čekám na to, jak se mi k tomu vyjádří Oktagon. Čekám na soupeře, já budu ready.“

Operovaná ruka už vás při tréninku nebolí?

„Bolí to, že bych se po… (směje se) Ale to mě nezastaví!“