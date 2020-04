Zranění, nebo koronavirus? Konec mlžení, bijec řekl, jak bojoval s nemocí | iSport.cz

Souboj v kleci vyměnil za ten v posteli. Zápasník UFC Lyman Good musel kvůli onemocnění COVID-19 odstoupit z plánovaného zápasu. Mnohem důležitější duel se zákeřnou chorobou už má ale vítězně za sebou. „Prošel jsem si snad vším. Překonal jsem různá zranění a další obtíže, ale tohle bylo jiné,“ popsal Američan průběh nemoci. Teď se snaží pomáhat ostatním a doufá, že se do klece co nejrychleji vrátí.

Nejslavnější světová MMA organizace vedla s koronavirem litý boj. Její prezident Dana White odmítal do poslední chvíle rušit turnaje a kvůli konání galavečerů dokonce zařizuje soukromý ostrov. Nejpropíranější akcí byla pak ta s názvem UFC 249, na které se měl představit také Američan Lyman Good. Galavečer se nakonec neuskutečnil, ale i kdyby proběhl, čtyřiatřicetiletý bojovník by se na něm neobjevil. Nakazil se totiž koronavirem, po měsíci však tento souboj bez problémů zvládl.

Původně se přitom Goodův duel s Američanem Belalem Muhammadem podle portálu MMAFighting.com zrušil kvůli údajnému zranění. UFC ale vědělo, že pravým důvodem je Goodovo onemocnění COVID-19. Zápasník z New Yorku pociťoval podle svých slov potíže s dýcháním a věděl, že něco není v pořádku.

„Věděl jsem, že se něco děje. Znám své tělo. Prošel jsem si snad vším. Překonal jsem různá zranění a další obtíže, ale tohle bylo jiné,“ rozpovídal se Good pro ESPN v rozhovoru se známým novinářem Arielem Helwanim.

„Jako profesionální sportovec pořád posouvám limity svého těla. Tělo je pro mě ukazatelem toho, jestli jsem psychicky v pohodě. Normálně cítím všechno, ale teď mi připadalo, že jsem snad v cizím těle,“ pokračoval bojovník.

Good byl prvním zápasníkem UFC, který se nemocí nakazil. Okamžitě, když se výsledek testu dozvěděl, informoval organizaci i všechny blízké. I tak sice nákazu přenesl na jednoho ze svých trenérů, týmoví partneři ale zůstali zdraví. „Opravdovou obavu jsem měl pouze o parťáky, trenéry a všechny ostatní, s nimiž jsem se setkal,“ řekl Good. „Chraň Bůh, že bych někoho nakazil, ten by to třeba přenesl dál a někdo by vážně onemocněl. Cítil bych odpovědnost,“ prozradil.

Americký zápasník o nemoci příliš nemluvil, dokud si nebyl stoprocentně jistý, že je vyléčen. Nechtěl totiž šířit strach. „Nechtěl jsem nikoho strašit, společnost je momentálně vystrašená dost. Jedná se o pandemii, je to vážná věc. Já ale nechtěl přikládat pod kotel,“ vysvětlil důvod svého mlčení.

Bijec s přezdívkou Cyborg také pochválil vlastního zaměstnavatele. Celá organizace mu prý v boji se zákeřným virem výrazně pomohla a dokonce mu prezident White zavolal, aby se ujistil, zda je v pořádku.

Good má v plánu vrátit se do boje co nejdřív to půjde. Koronavirus mu ale téměř odrovnal plíce, a tak bude potřebovat na přípravu kompletní kemp. Po třech vítězstvích a dvou porážkách v nejslavnější asociaci světa plánuje Američan dostat se na špici veltrové váhy. „Mám nedokončenou práci. Jak už jsem říkal, jsem zápasníkem skrz naskrz. Byl jsem chvíli ze hry, ale jsem připraven vrátit se,“ prohlásil sebevědomě.

V současnosti netuší, za jak dlouho se opět postaví do klece. Ani UFC totiž neví, kdy bude moci znovu pořádat turnaje. Mezitím se tak snaží pomáhat ostatním, navštívil středisko červeného kříže, aby daroval z těla protilátky, které mohou pomoci nemocným.