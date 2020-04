Muradov měnil plány: Jak kamarád Mayweather zvládá těžké období | iSport.cz

Zrovna se chystal na zahradě umýt auto, když si udělal čas na rozhovor. „Zvládám to v pohodě,“ podotkl Machmud Muradov s úsměvem ke složité situaci.

„Beru to, jak to je, sedět doma není to nejtěžší. Byl jsem v přípravě, musel jsem zápas zrušit, ale nic se neděje. Taková je situace. Někdo je na tom i hůř, má tu nemoc, nebo mu umírá někdo z rodiny. Je to horší než u nás, když se zruší nebo přesunou nějaké turnaje.“

Alespoň jednou denně se snaží trénovat a chodí běhat, zároveň si ale ve volné chvíli rád zahraje i na počítači.

„Jsem dohodnutý s UFC, že až to bude trochu v pohodě, dají mi první termín, kdy bych mohl zápasit,“ prozradil populární bojovník.

Jeho duel proti Robersonovi je nejspíš zrušen nenávratně, soupeř totiž už má v programu jiný zápas. Muradov to ovšem bere sportovně. „Jsem rád, že teď do Ameriky vůbec nemusím letět. Mám těhotnou ženu, čekáme rodinu,“ řekl.

V rozsáhlém rozhovoru Muradov promluvil také o tom, jaká opatření ohledně koronaviru byla zavedena v Uzbekistánu, jak jeho slavný kamarád Floyd Mayweather zvládá těžké životní období nebo o tom, proč před zápasy zvedá i českou vlajku.

Muradov se smál Bagárové: Před natáčením u Krause mi psala pro štěstí jako při zápase

SE SIMONOU v karanténě: Bijec Procházka a volání na chalupu. Jak se udržuje v kondici a co právě čte?