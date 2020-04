Příběh šéfa UFC Whitea: Útěk před mafií, hazard i miliardový byznys | iSport.cz

Conor McGregor, Ronda Rousey, v České republice Karlos Vémola. To jsou lidé, kteří bývají nejčastěji označováni jako ti, co zpropagovali MMA a dostali jej mezi širokou veřejnost. Právem. Trochu ve stínu stojí muž, jenž je ještě mnohem důležitější. Prezident nejslavnější organizace Dana White.

Kolos jménem UFC by bez jeho vedení jen těžko fungoval. „Mou povinností je uspořádat vždycky nejlepší možné zápasy těch nejlepších bojovníků. Pro fanoušky, pro mě i pro naši společnost,“ popsal White v srpnu minulého roku svou práci v rozhovoru pro ESPN. „A to dělám!“ dodal sebevědomě.

Nelze než souhlasit. Pokud má někdo zásluhu na tom, že se smíšená bojová umění přesunula z tělocvičen a sklepů do arén pro tisíce diváků, je to právě on. Jak se ale vůbec do světa sportovního byznysu dostal?

Cesta k nejslavnější organizaci

Rodák z městečka Manchester v Connecticutu začínal v sedmnácti letech jako boxer. Mezi profesionály to nikdy nedotáhl, boj ho však fascinoval. Proto se vzdal práce hotelového poslíčka a život nasměroval k ringu. Mimo zápasení si vyzkoušel pozici trenéra, manažera, rozhodčího nebo vedoucího tělocvičny.

DANA WHITE Narozen: 28. července 1969 (50 let) v Connecticutu Národnost: Američan Pozice: prezident UFC Děti: 3 (dcera Savannah, synové Dana Jr. a Aidan)

Do křesla prezidenta UFC přitom nikdy usednout nemusel, nebýt mafiánského bosse Whiteyho Bulgera. Ten totiž v osmdesátých a devadesátých letech ovládal část Bostonu, kde White žil a rozjel byznys. A dva lidé z Bulgerova gangu si chtěli došlápnout i na mladého podnikatele. „Prostě mi jednou řekli: ‚Dlužíš nám dva a půl tisíce dolarů.‘ V té době to pro mě bylo jako dvacet pět tisíc dolarů. Nezaplatil jsem. Nějakou dobu to trvalo, ale pak mi zazvonil telefon a ozvalo se: ‚Máš čas do zítřka do jedné hodiny.‘ Položil jsem telefon, objednal si letenku a odletěl do Vegas,“ vyprávěl kdysi v rozhovoru White.

V nevadském „úkrytu“ dělal cílevědomý Američan manažera budoucím hvězdám MMA, jako například Titu Ortizovi nebo Chucku Liddellovi. Až do doby, kdy se dozvěděl, že tehdejší majitel UFC Bob Meyrowitz se chystá organizaci prodat. Spojil se proto s kamarádem z dětství Lorenzem Fertittou a jeho starším bratrem Frankem, kteří vlastnili společnost Station Casinos, a za dva miliony dolarů (v té době cca 80 milionů korun) UFC v roce 2001 odkoupili jakožto dceřinou společnost firmy ZUFFA.

White byl dosazen na pozici prezidenta, jenže začátky neměl vůbec jednoduché. Předchozí majitel se snažil vyhnout bankrotu, a tak vše rozprodal. Nový tým držel v ruce pouze právo používat jméno UFC (Ultimate Fighting Championship) plus starý oktagon.

O tom, jak rychle MMA i UFC roste, svědčí fakt, že patnáct let po vložení dvou milionů odkoupila majoritní podíl od ZUFFA skupina investorů za více než čtyři miliardy dolarů (cca 80 miliard korun). Přitom ještě v roce 2004 činila ztráta asociace 30 milionů (asi 770 milionů korun).

UFC zachránil Whitův nápad na televizní reality show The Ultimate Fighter, v níž se mapovala cesta několika bojovníků. Ti společně žili ve vile, aby se postupně v soubojích vyřazovali. Do finále první řady se dostali Forrest Griffin a Stephan Bonnar, kteří předvedli výborný zápas a přitáhli k obrazovkám mnoho fanoušků. Televizní stanice Spike TV poté zaplatila obrovskou sumu, aby další série show běžely na jejím kanále.

Životní trable

White se nehodlal vzdát nikdy, ani v nejhorších časech. Je totiž bojovník tělem i duší, což prokázal i nyní v době koronavirové krize. Za každou cenu se snažil, aby UFC byla jediná sportovní organizace v chodu. Jeho záměr uskutečnit turnaj UFC 249 zastavili až sponzoři ESPN/Disney, kteří mu doporučili přeložení. Šéf kolosu totiž nerad od něčeho utíká. Snaží se hrát s každými kartami, které mu život dá do ruky. Doslova.

Jedním z největších démonů úspěšného byznysmena je závislost na hazardu. „Dana prohraje miliony za pár hodin a mávne nad tím rukou,“ popsala jeho matka v knize Dana White: Král MMA. Údajně je schopný vsadit na jednu hru blackjacku až padesát tisíc dolarů.

Rodinné vztahy jsou také kapitolou, kde se prezidentovi nejslavnější MMA organizace nedaří tolik jako v podnikání. Whiteova matka se synem nevychází a ve zmiňované knize ho mimo gamblingu obvinila z nedodržování slibů, podvádění ženy i ztráty morálky. Stát se bohatým je podle ní boj, který její syn prohrál.

Další boj, či spíš bitka z mládí, americkému podnikateli zavařil i zdravotně. Právě zranění po sérii úderů a ran mělo v pozdějším věku zapříčinit vypuknutí Ménierovy choroby, která způsobuje časté záchvaty závratí a nevolnosti. „Je to jako závrať na steroidech,“ popsal nemoc White.

V roce 2013 tedy podstoupil v Německu transplantaci kmenových buněk, což mělo za následek, že vynechal první UFC turnaj za jedenáct let, kdy asociaci vedl. Podle jeho slov však výsledek stál za to. „Jsem úplně nový člověk. Můžu zase cvičit, cestovat. Dělám všechny věci, které jsem dělal předtím. Můj život je zpátky,“ komentoval po zotavení z operace.

Autorství na podnikatelském zázraku mu nikdo nemůže upřít. Přesto bývá White mnohými fanoušky napadán. „Jde přes mrtvoly. Jde mu jen o peníze. UFC není o sportovních výkonech, ale o show,“ pálí jeho kritici. Jistě, v byznysu se chová tvrdě. Nicméně možná díky tomuto přístupu se MMA tak vyšvihlo a baví masy fanoušků. UFC je jasnou jedničkou, která určuje trend. Její prezident jen dokáže každou situaci proměnit v hromadu peněz jako málokdo.

Známý časopis Fighters Only Magazine uděluje od roku 2008 každoročně Ceny Světového MMA. Zejména dvě kategorie poukazují na obrovský vliv padesátiletého Američana. Kategorii nejlepší organizace vyhrála pokaždé právě UFC a zkuste hádat, kdo byl zvolen dvanáctkrát za sebou vůdčí osobností roku? Trefa! Dana White...