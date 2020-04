Jiří Procházka - Volkan Oezdemir v UFC: jak vidí to kouč a koho odmítli? | iSport.cz

Bude to těžké, ale tak jsme to chtěli. Zhruba tak komentuje Martin Karaivanov, trenér Jiřího Procházky skutečnost, že prvním soupeřem českého samuraje v UFC bude Volkan Oezdemir. „Je tvrdej, houževnatej, hodně vydrží a rozhodně to bude dobrý zápas,“ hodnotí švýcarského ranaře kouč. Prozradil navíc, že ve hře byl i duel se slavnějším válečníkem, ale na to je ještě čas. Jak vidíte šance Jiřího Procházky v UFC? Zapojte se do diskuze na iSport.cz>>>

V době sportovního bezčasí zapůsobila zpráva o jméně soupeře pro premiéru Jiřího Procházky v UFC jako příjemné osvěžení. Navíc se jedná o opravdu proslulé jméno ve světě MMA a bojovník z Moravy má před sebou velmi náročnou bitvu. Jeho trenér Martin Karaivanov si ale nervozitu nepřipouští. Nesmí.

Co říkáte na Volkana Oezdemira jako soupeře v prvním zápase na půdě UFC?

„My jsme si ho vybrali, takže z toho máme pocit dobrý.“

Soupeř na přání?

„Ano, měli jsme dvě možnosti. Buďto jít od základu, krok po kroku, nebo jít rovnou s někým z top pětky či desítky. A rozhodli jsme se pro druhou cestu. Byl tam prvotní návrh, který jsme zavrhli, protože to pro nás bylo až moc, no a vybrali jsme tři potencionální soupeře. Dva byli zabukovaní, tam to nešlo. A tím třetím, kdo se nám líbil, byl Volkan. Na vstup do UFC je to rozhodně kvalitní soupeř.“

To jednoznačně. A tím, koho jste odmítli, byl…

„Thiago Santos (Brazilec, 2. v žebříčku polotěžké váhy UFC), ten se nám zdál pro start až moc.“

Jak Volkana Oezdemira jako zápasníka hodnotíte?

„Je tvrdej, houževnatej, hodně vydrží a rozhodně to bude dobrý zápas.“

V čem vidíte jeho nejsilnější stránky? Na co se budete muset v přípravě proti němu zaměřit?

„Budeme se muset zaměřit na jeho kopy a na druhou stranu rychlé vracení se z našich kombinací. Nenechat se od něj trefit.“

Kdybyste si měl tipnout, jak bude tento zápas probíhat, půjde spíš o rychlou bitvu, nebo se bude bojovat o body?

„No, Volkan vydrží hodně. To jsme viděli v jeho souboji s Aleksandarem Rakićem. Takže se nám buď podaří trefit a sundat ho, nebo to bude pěkně dlouhý boj.“

Jiří Procházka tvrdí, že ho situace okolo koronaviru v přípravě nezdrží, že naopak cítí posun. Jak to vnímáte vy?

„Z mého pohledu dost. Protože jsme teď v režimu jenom nějakých dopoledních tréninků. Takže lapy, technika, kondice a silovka. A odpolední skupinové tréninky, které za normálních okolností zápasníci mají, tam citelně chybí. Chybí tam práce na žíněnce, wrestling, sparing. Schází prostě ten kontakt. To je určitě třeba dotáhnout. Jiří je v tomhle blázen, ten nastoupí do zápasu kdykoliv, ale my, jeho trenéři, jsme v tomhle trochu zodpovědnější, abychom věděli, jestli je připravený, nebo není. Určitě připravený je, ale ten kontaktní trénink tam prostě chybí a to by v tomto zápase mohlo být rozhodující.“

Odhodlání tedy vašemu svěřenci nechybí.

„To rozhodně ne. Jirka chce bojovat pořád. A od chvíle, co jsem mu řekl, že je Oezdemir potvrzený, tak má jiskry v očích, jako když dáte dítěti hračku.“ (usmívá se)

A jak vy jako trenér prožíváte, že dojde k takovému souboji? Nervozita?

„Nesmím být nervózní. Musíme se s tím nějak srovnat jako tým. A jako jde zápasník do prvního souboje a je nervózní, tak stejně to má i trenér. Časem ale získáváte zkušenosti. Navíc je trenér oporou zápasníka, to je třeba si uvědomit a připravit se podle toho a být bojovníkovi nápomocen, aby vyhrál. Nervozitu si prostě nesmím připouštět.“

Opatření ohledně pandemie zasáhla prakticky všechny. Jak konkrétně vás?

„Kdybych byl jenom trenérem, tak dostanu nějaké peníze, mám volno, trávím čas venku a štvalo by mě, že nemůžu dělat svou práci. Ale vzhledem k tomu, že provozuji i fitko, tak mě to štve spíše jako provozovatele. Protože vám rozkážou, že ho musíte zavřít, ale už vám neřeknou, jak si máte poradit… Nechci být sprostý. V tuto chvíli zašly veškeré veletoče, co se tu dějí, tak daleko, že se to nedá slušně popsat. A frustrace lidí, kteří tu léta něco budují, je opravdu velká.“