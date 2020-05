UFC 249: Zdemolovaný favorit, konec šampiona i prázdná aréna | iSport.cz

Do síně slávy UFC byl uveden skvělý bojovník Georges St-Pierre. • UFC

Návrat UFC po nucené pauze se opravdu vydařil. Jedenáct duelů nabídlo fanouškům po celém světě výbornou podívanou. Zejména hlavní zápas večera stál za to.

Turnaj s číslovkou 249 možná zaznamená rekordní sledovanost, protože byl první velikou sportovní akcí po vynucené pauze způsobené pandemií. I do této události ale COVID-19 neblaze zasáhl. Všichni zúčastnění byli totiž pár dnů před galavečerem testování na přítomnost koronaviru v těle. Díky tomu se odhalilo, že jedním z nakažených je brazilský bojovník Ronaldo „Jacare“ Souza a jeho trenéři. Jeho souboj s Uriahem „Primetime“ Hallem byl proto okamžitě zrušen.

Místem konání byla VyStar Veterans Memorial Arena v Jacksonvillu na Floridě. Hala pro 15 000 diváků však kvůli bezpečnostním opatřením zela prázdnotou, což se samozřejmě odrazilo na atmosféře. Před každým zápasem nezvyklé ticho vždy prořízl jen hlas slavného uvaděče Bruce Buffera a pak byly slyšet jen údery a hlasy trenérů.

Dřel jsem od čtyř let, řekl vítěz

O prozatímní opasek lehké váhy si to rozdali Američani Justin Gaethje a Tony Ferguson. Favoritem střetnutí měl být podle všeho Ferguson, jeho rival však předvedl bezchybný výkon a v pátém kole ukončil dvanáctizápasovou šňůru vítězství šestatřicetiletého krajana.

„Věděl jsem, že jsem zabiják, když jsem sem vstoupil. Všechno je to výsledek tvrdé práce, dřel jsem od svých čtyř let,“ začal nadšený Gaethje pozápasový rozhovor. „Moc jsem se v oktagonu bavil, proto jsem prohrával. Musel jsem změnit svůj styl,“ vysvětlil následně.

Přesně taková změna byla v kleci znát. Rodák z Arizony podal koncentrovaný výkon, a přestože soupeře několikrát trefil, nehnal se zběsile za ukončením, aby náhodou neschytal fatální úder. Gaethje využíval zejména tvrdých kopů na nohu a razantních háků, kterými Fergusonovi naprosto zdemoloval obličej. Jedinou slabou chvíli si vybral na konci druhého kola, když se nechal trefit dobře načasovaným zvedákem, po němž si na chvíli sedl na zem, zachránil jej však klakson oznamující konec kola.

Šestatřicetiletý Ferguson tak přišel o dlouhou vítěznou šňůru a nejspíš i možnost titulového souboje. Předvedl ale neuvěřitelnou tvrdost a srdce. Schytal totiž spoustu opravdových dělovek, které by nejednoho válečníka poslaly k zemi, on se však na podlaze neocitl ani jednou. Na konci posledního kola již bylo znát, že je z ran otřesený, a tak rozhodčí duel ukončil.

Sudí hrál hlavní roli také v předzápase mezi dalšími dvěma Američany Dominickem Cruzem a Henrym Cejudem. Šampion bantamové váhy obhájil pás, když dvě sekundy před koncem druhého kola zasypal Cruze údery a rozhodčí duel ukončil. Vyzyvatel byl doslova v šoku, v době odmávání souboje se totiž zrovna stavěl na nohy a necítil se ohrožený. Mnohem větší šok ale přišel při rozhovorech v oktagonu.

Jak vypadá prázdná hala, kde se uskutečnil turnaj UFC 249, ukázal na Instagramu slavný moderátor Bruce Buffer.

„Jsem nemilosrdný! Možná jsem divný, otřepaný, ale já prostě umím zápasit. Jsem nejlepší bojovník na světě, mám dva tituly a zlatou olympijskou medaili,“ pochválil se Cejudo, olympijský vítěz z Pekingu v zápase. „Jsem spokojený se svou kariérou. Je mi třicet tři, mám ženu, se kterou bych chtěl založit rodinu. Končím kariéru!“ překvapil poté organizátory v hale.

Překvapení se nekonalo v souboji dvou těžkotonážníků Kamerunce Francise Ngannoua a Jairzinha Rozenstruika ze Surinamu. Predátor Ngannou potvrdil roli favorita, neporazitelnost soupeře utnul za pouhých dvacet vteřin. Možný aspirant na titul opět prokázal neuvěřitelnou sílu a zápas rozhodl první trefenou kombinací.

„Nevím, co víc musím udělat, abych si zasloužil titulkovou šanci,“ postěžoval si vítěz. „Když mě vyzval, řekl jsem si: Ten chlap neví, co dělá. Přišel tu s pár knokauty, ale neviděl jsem od něj nic úchvatného. Ale nevadí mi, když mě lidi vyzívají,“ upozornil pak Kamerunec ostatní bojovníky těžké váhy, že by si měli dávat pozor na pusu. Rozenstruik totiž po posledním vyhraném duelu právě Ngannoua vyzval, což se ukázalo jako velká chyba.

Parádní výkon také předvedli dva dvaačtyřicetiletí veteráni těžké váhy. Rus Alexej Olejnik a Brazilec Fabricio Werdum. Jako vítěz na body z oktagonu odcházel prvně jmenovaný poté, co předvedl perfektní výdrž. Možná mu pomáhaly pauzy s nohami nahoře, protože si mezi koly vždy lehl na zem a stoličkou si podložil nohy.

„Jsem stále tady v UFC, v nejlepší z nejlepších organizací,“ pochvaloval si vítěz, že dál patří do zlaté klece.

Televizní diváci se během vysílání také dozvěděli, že do síně slávy UFC byl uveden Georges St-Pierre, osmatřicetiletý franko-kanadský zápasník a bývalý šampion veltrové a střední váhy.

VÝSLEDKY UFC 249 Justin Gaethje porazil Tonyho Fergusona TKO v 5. kole

Henry Cejudo porazil Dominicka Cruze TKO ve 2. kole

Francis Ngannou porazil Jairzinha Rozenstruika KO v 1. kole

Calvin Kattar porazil Jeremyho Stephense TKO ve 2. kole

Greg Hardy porazil Yorgana de Castra na body

Anthony Pettis porazil Donalda Cerroneho na body

Alexej Olejnik porazil Fabricia Werduma na body

Carla Esparza porazila Michelle Waterson na body

Vicente Luque porazil Nika Price TKO ve 3. kole

Bryce Mitchell porazil Charlese Rosu na body

Ryan Spann porazil Sama Alveyho na body

