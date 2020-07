UFC 251 | Procházka vs. Oezdemir: Volkan má zkušenosti, Jiří rychlost, hodnotí osobnosti MMA | iSport.cz

Jaký tipujete průběh zápasu Oezdemir vs. Procházka? „Bude to rozhodně zajímavá bitva. Ale jak bude probíhat… Myslím, že Volkan bude hodně kopat calf kicky (kop pod koleno), jako jsme to viděli v posledním zápase, a to Jirkovi nebude sedět. Nevím, fandím Jirkovi, ale bude to mít těžký. Snad i tak vyhraje.“

V čem vidíte silné a slabé stránky Volkana Oezdemira? „Na rozjezd je to těžký soupeř. To už lidi slyšeli určitě vícekrát. Ale Jirka to tak chtěl. Oezdemir je bojovník, který umí hodně v postoji i na zemi. A hlavně je v týmu, který mu vymyslí správnou taktiku. Navíc má bombu, kterou může vypnout a sám dost vydrží. Viděli jsme jeho poslední zápas s Aleksandarem Rakičem, vydržel hodně.“

Petr Kníže, zápasník a trenér, mezi jeho svěřence patří Machmud Muradov

V čem vidíte silné a slabé stránky Volkana Oezdemira?

„Silnou stránkou Volkana je určitě stand up (boj v postoji), protože je to vlastně původně kickboxer. Další jeho silnou stránkou je, že měl hodně zápasů s těžkými soupeři. I když třeba prohrál, tak to jsou zkušenosti, které Procházka rozhodně nemá. Když zápasíte s Cormierem, tak vám to určitě něco dá, přestože s ním prohrajete. Další jeho výhodou proti Procházkovi je to, že je zvyklý pracovat i u pletiva, což Jirka moc neumí. Slabší stránkou Oezdemira je určitě boj na zemi, ale s ohledem na Procházku si myslím, že to nebude v takovém nepoměru. Protože Jirka tu zem taky nemá.“

Jaký tipujete průběh zápasu Oezdemir vs. Procházka?

„Myslím, si, že první kolo bude opatrnější, ale potom bude určitě dominovat Volkan. Jednak je zkušenější ve stand upu, a také to dokáže líp zahrát do MMA, umí pracovat na pletivu a házet. Určitě na tom bude líp, buď to ukončí, nebo vyhraje na body.“