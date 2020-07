Šampioni UFC mají fantastickou bilanci! Kdo jsou nejlepší bojovníci světa? | iSport.cz

Nejlepší z nejlepších. To platí o šampionech UFC vlastně vždy. Když ale minulý týden Deiveson Figueiredo získal uvolněný opasek muší váhy, vykrystalizovala se nebývale silná sestava. Osm mužských držitelů titulů nejslavnější ligy drží dohromady bilanci 165 výher a pouhých 8 porážek. Kdo jsou vládci jednotlivých divizí a čím jsou oproti ostatním tak výjimeční?

Létám jako motýl, bodám jako včela. Tak se kdysi popsal Největší boxer všech dob Muhammad Ali. Podobné rčení by se dalo použít i k brazilskému šampionovi Deivesonu Figueiredovi. Odkazem asi slavného Afroameričana nepřekoná, titul získal teprve před týdnem a velikost svého jména tak teprve začíná budovat, na nejlehčí divizi má však mimo skvělého pohybu také ohromně tvrdé údery. K tomu přidejte perfektní jiu jitsu a po Demetriousi Johnsonovi a Henrym Cejudovi má muší váha dalšího šampiona, kterého bude velmi těžké z trůnu sesadit.

Věk: 32 let

Váha: Muší (do 57 kilogramů)

Ruský bijec vlétl do UFC po hlavě. Debutoval v červnu 2018, za rok a půl měl již pod nejslavnější organizací pět vítězství. Petr Yan zazářil mimo jiné také v Praze, kde dominantně porazil Johna Dodsona. Stejně jako Figureido ukořistil pás, kterého se vzdal Henry Cejudo. V titulovém duelu utrápil legendárního Josého Alda, jako vždy těžil zejména z agresivního boxu a toho, že soupeř nestíhal tempo, které Yan nastolil. Jediná porážka sedmadvacetiletého bojovníka z Omsku přišla po těsném rozhodnutí, půl roku na to se ale Magomedu Magomedovovi pomstil a v odvetě jej přemohl.

Věk: 27 let

Váha: Bantamová (do 61 kilogramů)

Po nadvládě Maxe Hollowaye má pérová váha konečně nového krále. Alexandr Volkanovski porazil rodáka z Havaje dokonce dvakrát, oba střety byly sice ohromně vyrovnané, Australan je ale převážil na svou stranu. Volkanovski má v poměru k výšce obrovské rozpětí paží, v postoji je tak díky dlouhým rukám a tvrdým kopům na nohy nebezpečný. Při zápasení mu pomáhá také silový fond, který budoval již jako profesionální ragbista. V té době vážil téměř sto kilo, začal však hubnout a přes veltrovou a lehkou divizi se až dostal do pérové, kde zatím nenašel přemožitele.

Věk: 31 let

Váha: Pérová (do 66 kilogramů)

Chabib Nurmagomedov

Váha: Lehká (do 70 kilogramů)

Věk: 31 let

Národnost: Rus

Profesionální bilance: 28:0

Bilance v UFC: 12:0

Zisk titulu: 7. dubna 2018

Jon Jones, nebo on? Těžko se shodnout, jestli je Chabib Nurmagomedov momentálně nejlepším zápasníkem MMA na světě, dominance dagestánského šampiona je však neuvěřitelná. Osmadvacet soubojů, v žádném z nich nekrvácel a prohrál jediné kolo. S Conorem McGregorem. Všichni soupeři vědí, že se je pokusí strhnout na zem, kde je bude doslova šikanovat, stejně se mu to vždy povede. Nevyčerpatelný fyzický fond a bezchybný boj na zemi, kterému jej od mala učil otec, to jsou Nurmagomedovovy zbraně. Právě nedávná smrt otce možná lehce pozastaví vládci lehké divize kariéru, domluvený souboj s Justinem Gaethjem se nejspíš ze září přesune na konec roku.