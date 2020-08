UFC on ESPN+ 31: Shahbazyan vs. Brunson. Zlatý chlapec s Rondou v zádech | iSport.cz

Devětadvacetiletý bojovník ze Sydney zúročil zkušenosti z delších zápasů. Do pátého kola se podíval už počtvrté, a přestože do té doby nebylo nic rozhodnuto, právě v posledním dějství rivala přetlačil. • profimedia.cz

Duel dravého mládí a ostřílených zkušeností. Tak by se dal popsat hlavní souboj turnaje UFC on ESPN+ 31. Střetnou se totiž dvaadvacetiletý Edmen Shahbazyan a veterán Derek Brunson, který v UFC bojuje už od roku 2012. Američan se pokusí uštědřit talentovanému chlapci s arménskými kořeny první porážku kariéry. Shahbazyan bude mít ale obrovskou výhodu, u klece mu totiž bude sekundovat Ronda Rouseyová v roli trenérky. Hlavní kartu galavečera z Las Vegas vysílá od 03.00 stanice Nova Sport 2.

Určitě znáte příběhy, kdy se talentovaní podavači míčů ve fotbale nebo za pár let střetnou na hřišti s legendou, kterou kdysi s otevřenou pusou sledovali, když vypomáhali u postranní lajny. Něco podobného prožívá americký bojovník Edmen Shahbazyan.

Atmosféru UFC okusil už v patnácti letech, kdy dělal na otevřeném tréninku sparingpartnera slavné Rondě Rouseyové. Nejznámější válečnice planety už sice kariéru ukončila, Shahbazyana ale dál vede jako trenérka.

„Ten kluk je unikát. Nejde o to, jestli se stane šampionem, ale kdy se jím stane,” pronesla bývalá šampionka v rozhovoru s prezidentem UFC Danou Whitem. „Byla jsem přesvědčena, že překoná rekord Jona Jonese a získá pás jako nejmladší v historii, to se možná pozdrží kvůli pandemii koronaviru,” pokračovala Kanaďanka.

Dvaadvacetiletý Arménec opravdu představuje budoucnost bojů v kleci. Statistika jedenácti vítězství bez prohry není náhodná. Jedinkrát rozhodovaly o jeho výhře body, jinak se s mladíkem nikdo nedostal ani do druhého kola. Čtrnáct vteřin, třicet nebo čtyřicet vteřin, tak dlouho trvaly některé z jeho představení.

Proto se dá chápat, že se Shahbazyanovi přezdívá „Zlatý chlapec”. Rouseyová v něm viděla ohromný potenciál, pod jejím vedením pak ještě neuvěřitelně vyrostl a probojoval se až k velké kariérní výzvě.

Ta se jmenuje Derek Brunson. Američan, jenž v soupisce nejslavnější ligy figuruje už od roku 2012 a čelil hvězdám, jakými jsou Robert Whittaker, Aderson Silva či stávající šampion Israel Adesanya.

Věhlasná organizace se s turnajem UFC on ESPN + 31 po zajížďce na bojový ostrov v Abú Zabí opět vrací do Ameriky. Komplex APEX, v kterém turnaje po dobu koronavirových omezení probíhají, by divákům mohl opět přinést mnoho rychlých zápasů. Klec, v níž se zápasí, je totiž o poznání menší, bojovníci nemají tolik místa pro pohyb, a tak jsou častěji nuceni pouštět se do tvrdých bitek.