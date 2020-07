Švédský zázrak v UFC. Druhá výhra za deset dnů, neinkasoval jediný úder | iSport.cz

Příprava na MMA zápasy je specifická tím, že trvá až několik měsíců. Bojovníci neradi vstupují do klece čelit sokovi bez toho, aniž by absolvovali plnohodnotný tréninkový kemp. Khamzat Chimaev se proto může jevit jako hříčka přírody.

V UFC debutoval 15. července, Johna Phillipse z Walesu naprosto rozebral, za šest minut souboje mu dovolil přesně dva údery, sám jich zasadil 124, čímž si vysloužil bonus za výkon večera.

TWO WINS IN TEN DAYS?! What's next for Khamzat Chimaev?? "I'm gonna smash everybody." Chimaev says in his post-fight with Dan Hardy. #UFCFightIsland3 pic.twitter.com/hAtYwGY0nj

Deset dní na to se v oktagonu nejslavnější asociace objevil znovu. Výsledek? Technický knokaut v prvním kole, statistika úderů ukazovala 57:0 ve prospěch Chimaeva. Další ostrovan Rhys McKee tak zažil pořádně hořkou premiéru v americké lize snů. Švéd vytvořil impozantní rekord, ještě nikdo nebojoval na nejslavnějším pódiu dvakrát za tak krátkou dobu, neuvěřitelné je však spíše to, s jakou noblesou obě bitvy zvládl.

„Wow, kdo sakra je Khamzat Chimaev? Ten frajer ničí jednoho soupeře za druhým. Dva v jednom týdnu. Wow,“ okomentoval výkon Dagestánce bojujícího za Švédsko Daniel Cormier.

„Ano, Khamzat Chimaev představuje opravdový problém,“ souhlasil komentátor a bývalý zápasník Michael Bisping. Válečník s bilancí osmi vítězství bez prohry, který je často stylem přirovnáván ke Chabibu Nurmagomedovi dal o sobě vědět celému světu, veltrová divize by se tak měla mít na pozoru.

Wow, who in the world is khamzat Chimaev? This dude right here just smashing dudes. Two of em in a week. Wow