Trilogie UFC vrcholí: Hasič z Ohia vs. veterán, který chce odejít jako vítěz

„Kdyby nechtěl Cormier v minulém souboji s Miocicem boxovat, nechtěl si dokazovat, že je dobrý boxer, tak si myslím, že by vyhrál. Protože on má zkušenosti ve wrestlingu mnohem větší. Samozřejmě že Miocic se v obraně zlepšil, to bezesporu, ale osobně tiupuji, že když ho bude Cormier jenom házet a pojede, co umí nejlépe, to znamená dominanci na zemi po hodu, tak je to cesta Miocice porazit. Na druhou stranu nedokážu posoudit, jak dobře je DC přichystaný fyzicky, jestli vydrží zápasit v plném nasazení pět kol. Jeho taktika by mohla být taková, že s ním bude první dvě kola boxovat, a zbytek wrestlit. Ale jestli s ním bude chtít znovu celou dobu zůstat v postoji, tak nevyhraje. Cormier je ale dost chytrý a má hodně dobré zázemí na to, aby si přichystal správnou strategii, dobrý plán do zápasu. Přece jen je to podle mě jeho poslední šance, jak získat titul, proto kvůli tomu udělá všechno. V jeho případě už nehrají roli prachy. A je velmi pravděpodobné, že po tomto zápase ukončí kariéru. Za prvé má věk a za další dosáhl všeho, čeho potřeboval. Když vyhraje ještě jednou titul, může to zabalit.“

Petr Kníže, trenér a zápasník