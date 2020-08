Z UFC k boji bez rukavic. Nejkrásnější bojovnice hlásí: Nejsem jen tvářička! | iSport.cz

Bojovnice MMA Paige VanZantová zazářila v poslední sérii taneční soutěže Dancing With The Stars • Facebook

Přesun do konkurečního Bellatoru, nebo snad úplný odchod z bojových sportů? Kdepak. Paige VanZantová, nedávno uvolněná společností UFC, mnoho fanoušků překvapila, když oznámila, že podepsala smlouvu s BKFC. Mladá organizace s Philadelphie pořádá zápasy o několik úrovní brutálnější než tradiční MMA, bojuje se totiž bez rukavic. 26letá blondýnka by tam ráda ukončila stigma o tom, že je víc modelkou než bojovnicí.

VanZantová v MMA nasbírala bilanci 8-5, 5-4 v UFC. V poslední době mezi ní a obří organizací nepanovaly zrovna nejlepší vztahy. „Mluví o tom, že nedostává dost dobře zaplaceno. Ale pak bojuje nekonzistentně, za poslední rok jen jednou. Je stále zraněná. A nakonec dostane naloženo v prvním kole? No, určitě by měla vyzkoušet situaci na trhu,“ sjel Paige prezident UFC Dana White poté, co v půlce července na submisi podlehla Amandě Ribasové.

Paige se na pomyslný trh skutečně podívala, stál o ni Bellator, dvojka mezi MMA organizacemi. Prezident Scott Coker věřil, že ji přiláká i díky tomu, že má pod smlouvou jejího manžela Austina Vanderforda. Kráska se ale rozhodla pro překvapivý krok a upsala se organizaci Bare Knuckle Fighting Championship, kde se bojuje bez rukavic.

26letá Američanka se o svém rozhodnutí rozpovídala pro uznávaného MMA novináře Ariela Helwaniho z televize ESPN, která o jejím novém angažmá informovala jako první. „Cítím, že v MMA stále existuje jakési stigma, že jsem jenom hezká tvářička. Tohle je způsob dokázat lidem, že se tak nevidím. V tomhle sportu je asi největši pravděpodobnost otevřených krvavých ran. Jizev se nebojím,“ vyhlásila.

Promotér BKFC David Feldman oznámil, že VanZantová podepsala smlouvu na čtyři zápasy, která jí zaručuje příjem ve výši jeden milion dolarů s bonusy. První boj směřuje na listopad.

„Ukazuje to lidem, že to myslíme vážně. Nevyhazujeme jen tak peníze oknem, neděláme hloupá rozhodnutí. Utrácíme za něco, co nám může pomoci s růstem. To Paige VanZant i vzhledem ke čtyřem milionům sledujících na sociálních sítích určitě udělat může,“ sdělil Feldman pro MMA Fighting. VanZantová se dlouhodobě netají tím, že příjmy z sociálních sítí, především Instagramu, kde má 2,7 milionu fanoušků, zatím převyšují její mzdy za zápasy.

Prezident BKFC se nebojí nabízet mastné kontrakty. Když Mike Tyson oznámil, že se chystá znovu bojovat, Feldman ho oslovil s nabídkou, aby zkusil právě zápas bez rukavic. Tysonovi to mělo vynést přes 20 milionů dolarů. Ikonický boxer nakonec podepsal smlouvu se sociální sítí Triller, která má exkluzivně vysílat listopadovou boxerskou exhibici s Royem Jonesem Jr.

Z VanZantové hodlá Feldman udělat hlavní hvězdu své organizace. „Nemyslím si, že byla postavena do špatné pozice, ale rozhodně nedostala perfektní podmínky. Mi ji teď připravíme na úspěch,“ ujistil. „Nemůžu ji jen tak hodit do jámy lvové. Musíme zařídit, aby se v boji bez rukavic nejdřív cítila dobře a komfortně, a pak teprve můžeme zvyšovat náročnost jejich soupeřek. Na začátek ji musíme vybudovat,“ vysvětlil strategii. „Umí zápasit, má za sebou dobré knokauty. Doufám, že z ní můžeme udělat superstar a nakonec s ní prodloužit smlouvu,“ dodal Feldman.

