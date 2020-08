Přehlédnutý šťouchanec do oka v UFC. Čeští bojovníci kritizují rozhodčího

Titulový souboj Stipe Miocic vs. Daniel Cormier 3 nabídl fanouškům skvělou podívanou i jeden dost sporný moment. Vyzyvatel byl ve třetím kole ošklivě trefen prstem do levého oka. Jednalo se o nepovolený úder, který rozhodčí přehlédl, a pokračovalo se v boji. Nabízela se možnost rychlé kontroly situace ze záznamu. UFC ji však uplatňuje jen ve výjimečných případech. I kvůli tomu, aby se zamezilo „simulacím“ ze strany bojovníků.

Deset vteřin do konce třetího kola, Daniel Cormier v oktagonu couvá před Stipem Miocicem a naznačuje zásah prstem do oka. Rozhodčí Marc Goddard však jeho připomínku nepřipouští. Viděl jen čistý úder pěstí.

Během pauzy ale diváci u obrazovek a monitorů spatří zpomalený záznam jasně dokazující, že obhájce titulu levým prostředníčkem dloubl soupeře hluboko do očního důlku. Po minutové pauze se pokračuje v boji, a Cormierovo oko vypadá špatně. Zornice směřuje k nosu, víčko je výrazně nateklé. Nicméně jednačtyřicetiletý veterán zápas dokončí a na body prohraje.

„Nevidím na levé oko. Jenom černo, nemohl jsem po tom dloubnutí kur** vidět. Ale to je jedno,“ uvedl Cormier v pozápasovém rozhovoru.

„Goddard si toho nevšiml, což se samozřejmě může stát. Ale myslím si, že má i možnosti se na to podívat zpětně,“ uvažuje Patrik Kincl, český zápasník a trenér. „Cormier měl dostat čas na základní regeneraci,“ komentuje situaci další uznávaný kouč a bojovník Petr Kníže. „Byl to hluboký eye poke (píchnutí prstem do oka, zakázaný úder). Jenže ze strany rozhodčího to nebylo vidět. Miocic dal zadní přímku a přední hák a tím to zaniklo.“

Pozor na zneužití

Sporný moment by si rozhodně zasloužil zhodnocení na základě záznamu už během souboje. Americká liga tuto možnost má. Jde o jakýsi VAR (video asistent rozhodčího), avšak na rozdíl od fotbalu se k použití sahá vzácně. Navíc pouze ve státech, kde je schválen sportovní komisí.

Jedná se o „Instant Replay“ a připouští se výhradně v jediné fázi zápasu. „U takzvaně fight-ending sequence, tedy v části, v níž byl souboj ukončen. Kdyby v tomto okamžiku došlo k faulu, rozhodčí to může změnit na diskvalifikaci, v případě úmyslu. Anebo ‚no contest‘ (bez výsledku), pokud by šlo o nechtěný faul,“ vysvětluje respektovaný rozhodčí Jakub Müller, který má zkušenosti z oktagonů několika světových organizací i UFC.

Vzácné využívání videozáznamů během souboje má své důvody. Pořadatelé se snaží předejít zneužívání ze strany zápasníků. Unavený bojovník by se mohl po inkasovaném úderu chytit za oko a tvrdit, že inkasoval eye poke. „Rozhodčí by duel přerušil. A než se zjistí, jak to bylo, borec má až minutu na vydýchání,“ upozorňuje Müller. Plynulost duelu se tím jednoznačně naruší. Navíc jsou zápasníci během boje občas v takových pozicích, do nichž se po vynucené pauze jen stěží vrátí. Proto je větší využívání videozáznamu nereálné.

V Hostěradicích se nešlo spát! Procházka s přáteli oslavoval triumf v UFC

Měl tedy Goddard možnost nějak situaci ověřit, když sám „šťouchnutí“ neviděl? Ano. Pokud si sudí není jistý, může dát time out a podívat se na oko. „Vypadá úplně jinak, když je trefené úderem, nebo napřímo prstem. Navíc se rozhodčí může zeptat dalšího supervizora, který průběh sleduje,“ vysvětluje Müller.

„Bylo to v závěru kola, takže to mohl zkontrolovat i o pauze a prodloužit přestávku. Otázkou ale je, zda by přivolaný lékař souboj neukončil, pokud měl DC skutečně utrženou rohovku, jak jsem četl. S největší pravděpodobností ano,“ zamýšlí se Kincl, který sám inkasoval tvrdý úder do oka během duelu s Karlosem Vémolou před dvěma roky. „Člověk pak ztrácí prostorovou orientaci a hlavně odhad vzdálenosti soupeře. Podle mě to hodně ovlivnilo vývoj jejich zápasu.“

Jak by se odvíjel poslední střet titánů Miocic vs. Cormier, kdyby ke spornému momentu nedošlo, už se nikdo nedozví. A oba bojovníci přijali výsledek bez námitek.