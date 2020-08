Pekelná bitva, a veterán je zpět! Osmatřicetiletý Edgar chce do top 5

Nezmar Edgar. Když osmatřicetiletý Američan Frankie Edgar přestoupil do bantamové divize, považovali to mnozí fanoušci za bláhové. Měli za to, že je exšampion lehké váhy (pás držel v roce 2010) už za zenitem a nemá šanci uspět. Nicméně povedlo se. Dnes ráno nastoupil na UFC on ESPN 15 a zdolal na body Pedra Munhoze, pětku bantamu. Nutno podotknout, že jeden ze tří rozhodčích přisoudil výhru právě Brazilci.

„Je fajn být na vítězné straně. Byl to pekelnej souboj,“ radoval se vítěz, který nastupuje v profi kleci už patnáct let. „Slýchal jsem hodně štěků, že už jsem starý, pomalý… Rozhodně jsem dokázal, že jsou to nesmysly. Byl (Munhoz) číslem pět, a tohle by mě mohlo postavit přímo do top pětky. Dokázal jsem, že můžu bojovat s nejlepšími i ve věku třiceti osmi let,“ vzkázal kritikům.

Rozhodnutí bylo sice těsné, Edgar si triumf ale rozhodně zasloužil. Ač byl o pět let mladší Brazilec hned od první vteřiny agresivnější, byl to právě on, kdo začal jako první krvácet. A to z levého obočí, protože jej zkušenější Američan dokázal skvěle trefovat. Dravost a síla zkrátka na odolného exšampiona nestačily.

„Myslím, že nebe je můj limit. Nevypadal jsem pomale. Pedro je jeden z nejlepších, díky tomuhle jsem se teď stal jedním z nejlepších já. Jsem zpět!“ radoval se Edgar po vyvedené premiéře v bantamové váze, díky níž si může odškrtnout, že se mu podařilo vyhrát zápasy ve třech divizích. Napínavý duel Munhoz vs. Edgar byl navíc vyhlášen zápasem večera.

Munhoz vs. Edgar v číslech

Pedro Munhoz (Brazil.) Frankie Edgar (USA) 166 trefené údery 135 47 % z 350 z celkového počtu 37 % z 363 166 signifikantní údery 135 47 % z 350 z celkového počtu 37 % z 363 0 takedowny (strhy) 2 0 pokus o škrcení/páku 0