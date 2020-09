Dvořák před odletem do UFC: Snad to bude bez infarktových situací

V současnosti reprezentují v UFC českou školu MMA celkem tři bojovníci: Jiří Procházka, Machmud Muradov (Uzbek, který se učil boji v kleci hlavně v Praze) a David Dvořák. A právě posledně jmenovaný má před sebou druhou bitvu ve slavné lize. Ač nastoupí do zápasu až za dva týdny, rozhodl se odletět na místo činu dříve, aby se mohl správně aklimatizovat a předvést ten nejlepší výkon. V sobotu ve dvanáct tak odletěl z Prahy a vydal se na sedmnáctihodinovou cestu do Las Vegas.

S jakými pocity odlétáte na druhý zápas v UFC? V čem je to jiné, než před premiérou?

„Teď se ohromně těším. Protože vím, že to není jako minule, kdy jsem byl před odletem dlouho nemocný. Teď se cítím skvěle připravený, udělali jsme pro to maximum. Už i okolo té kornavirové situace vím, jak to funguje. Nehrozí, že by nám zrušili zápas, pokud někdo náhodou onemocní. Takže je teď daleko větší klid.“

Je na vás vidět, že jste trénoval opravdu poctivě.

(usmívá se) „Jo jo, jsem trochu rozbitej.“

Ale jinak se tedy cítíte v dobré kondici?

„Ano, krom modřin jsem v pohodě.“

Minule jste letěl do Brazílie, teď je cílem Las Vegas, tedy vlastně sídlo UFC. Jak se těšíte na samotné místo konání?

„Malinko mě mrzí, že situace v Las Vegas je teď horší. Takže se tam člověk úplně na nic moc nepodívá. Ale kvůli tomu tam nejsme. Nicméně určitě se těším, podíváme se na základní místa ve Vegas. Prohlédneme si UFC Performance Institute, už jsme dohodnutí, že tam strávíme celou dobu tréninků před zápasem. Takže to bude zážitek.“

V Brazílii jste zápasil ve velké kleci. V centru Apex je ale klec menší. Je to pro vás nějak zásadní?

„Pro mě ne. Kdybych chtěl soupeře nutně házet na zem, tak jo, ale teď to velikou roli nehraje. I tak je klec dost velká.“

Jaký tipujete průběh boje?

„Můj předchozí soupeř byl spíše wrestler, který chtěl za každou cenu na zem. Tenhle je taky původem wrestler, ale jede většinou všechno přes postoj. Myslím, že já jsem lepší zemař, než postojář, ale jedu taky hlavně postoj, takže očekávám spíše bitvu v postoji. A když přijde nějaká možnost soupeře hodit, tak to převedu na zem.“

V minulosti jste jezdíval hodně do domovského klubu Karlose Vémoly London Shootfighters. Vzhledem ke stávající situaci, jste do Londýna vyrazit nemohl. Vnímáte to jako veliké mínus?

„Hodně jsem chtěl jet do Londýna, ale Karlos mi to rozmlouval, že tam není dobrá situace. Navíc jsem pak zjistil, že kdybych tam odletěl, tak bych musel do karantény. Ani testy by mi nepomohly. Byl by to zkrátka hrozný risk, který jsme si nemohli dovolit. Nakonec jsem ale byl jinde v cizině, a to v Polsku, kde trénuje Mateusz Gamrot, Borys Mańkowski a pár dalších známých jmen KSW. Byli jsme tam necelý týden. Zbytek jsem strávil v Česku, v All Sports Academy, Fightclubu Brno nebo v Reinders gymu. Prostě to nejlepší, co pro mě v tuhle dobu kde mohlo být. Hodně jsem se pral a učil se. V rámci možností, co šlo v Česku, tak jsem udělal maximum.“

Odlétáte vcelku s velikým předstihem, zápas je za dva týdny. Takhle to chtělo UFC, nebo vy?

„Takhle jsme to chtěli my. UFC nás chtělo poslat až čtrnáctého, měli bychom tak jen pět dnů do zápasu, hrozně málo. Řekli jsme, že takhle neodletíme, protože se chceme aklimatizovat, a že si letenky klidně vezmeme sami, pokud s tím budou mít problém a letěli jsme čtrnáct dní dopředu, abychom se srovnali s posunem.“

Neletíte sice spolu, ale tentokrát na zápas dorazí i váš hlavní trenér Patrik Kincl, bude tedy vaším rádcem během zápasu, je to tak?

„Ano, protože se mnou strávil nejvíc času na sparingových trénincích. Ostatní kluci budou zápas sledovat a spíš jen upozorní, kdyby něco viděli. Ale vždy se domluví mezi sebou, aby mluvil jen jeden.“

Budete mít ještě nějaké sparingy před zápasem?

„Uvidíme, bude záležet na tom, jak se budu cítit a srovnám se jet lagem. Podle toho se rozhodne.“

Fanoušci vám v tomto čase asi píšou víc a víc, že?

„Je to tak. Moc si toho cením, protože tam opravdu jedu za Českou republiku, bojovat za nás všechny. A věřím tomu, že se předvedu v tom nejlepším světle, prodám to tam a diváci si to užijí jako při posledním zápase. Doufám, že už to tedy bude bez infarktových situací, ať je to zase jednou trochu klidnější a všichni si to společně užijeme.“