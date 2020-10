Lepší verze Chabiba. Bratrance hvězdy UFC získal Bellator: Jdu si pro vás!

Šéf UFC Dana White ujistil - Ferguson vs. Nurmagomedov se odehraje • Profimedia.cz

Nová hvězda, fanouškům však může přijít povědomá. Příjmení Nurmagomedov moc dobře znají, Chabib totiž kraluje lehké váze UFC. Na pole světových organizací se ale uvedl také jeho bratranec Usman. Podepsal kontrakt s americkou asociací Bellator MMA. „Říkám vám, jde o lepší verzi Chabiba, lidé by jej měli sledovat. Je to absolutní zabiják,“ prohlásil o neporaženém talentu Ali Abdelaziz, manažer obou zápasníků.

Rodinný klan dominující lehké váze světového MMA? Dost možná otázka následujících měsíců. Chabib Nurmagomedov od dubna roku 2018 kraluje divizi do sedmdesáti kilogramů v UFC, jeho mladší bratranec by mohl ukořistit opasek v konkurenčním Bellatoru. Stejně jako Chabib bojuje Usman Nurmagomedov v lehké divizi a taktéž nikdy nezažil pachuť porážky.

Bilance třiadvacetiletého bijce činí jedenáct vítězství z jedenácti zápasů. Podobností mají se starším bratrancem ale mnohem víc, například je vede stejný kouč a zastupuje stejný manažer. „Je to specialista v thajském boxu. A když máte stejnou krev jako Chabib, jste dobří i na zemi,“ prohlásil o Usmanovi právě manažer Ali Abdelaziz pro portál Asian MMA. „Je dobrý v postoji, na zemi, v jiu-jitsu. Říkám vám, jde o lepší verzi Chabiba, lidé by jej měli sledovat. Je to absolutní zabiják,“ nešetřil při rozhovoru s chválou.

Z nového podpisu smlouvy mají samozřejmě radost také zástupci Bellatoru. „S podpisem Usmana Nurmagomedova dáváme jasně najevo, že Bellator je domovem nejlepších zápasníků na světě,“ prohlásil prezident americké ligy Scott Cooker.

Našlápnuto ke skvělé kariéře mladší z dvojice opravdu má. Z jedenácti výher ukončil deset před limitem a hned sedm v prvním kole. Ve třiadvaceti letech má navíc spoustu času. Bojovníci většinou zaznamenávají největší úspěchy kariéry kolem třicátého roku života. Jestli opravdu naplní svůj potenciál, není jisté, minimálně zápasníci Bellatoru by se ale měli mít na pozoru. „Jdu si pro vás. Uvidíme se brzy,“ vzkázal jim Nurmagomedov přes Instagram.