Nurmagomedov v ostré bitvě o čistý štít. Jak se rodil Superman z Východu

Mimořádný talent, skvělé geny, silná víra a ta nejtvrdší dřina. Na mix, jímž oplývá Chabib Nurmagomedov, zatím nikdo nenašel účinnou protizbraň. A marně se o to pokoušeli ti nejpovolanější. „Nemají nejmenší ponětí, jak silná je moje víra v Alláha. Oni vyhrávají opasky, já vyhrávám srdce lidí,“ vysvětluje Chabib na své oficiální stránce.

Vyrůstat v Dagestánu není nic snadného, prý jde o jedno z nejnebezpečnějších míst v Evropě. Ostatně tomu nasvědčují i divoké oslavy, které vypuknou vždy, když Chabib zvítězí. Čas a provoz se zastaví, auta troubí a stovky nadšených fanoušků doprovází všeobecné veselí střelbou do vzduchu z kalašnikovů. Drsné místo, zbraně povoleny. Stejně tak k povinné výbavě místních patří praktická znalost bojových sportů. Více než polovina všech známých lidí z této oblasti jsou zápasníci, judisté, nebo boxeři.

Otcův plán

Nurmagomedov podřídil zápasení opravdu vše. Lásku ke sportu v něm podnítil otec, který byl významným trenérem volného stylu a dokonce si vysloužil titul ctěného trenéra Ruska. Pod jeho vedením si tak Chabib v brzkém věku vštěpoval základy boje na zemi. Že se nejednalo o jednoduchou přípravu, ukazuje video z roku 1997, které obletělo svět. V krátkém spotu malý klučina předvádí wrestlingové výměny s nezvyklým sparingpartnerem, medvídětem. „Otec se vždy snaží dítě testovat, aby zjistil, čeho je schopné,“ řekl před pěti lety Nurmagomedov starší portálu ToFight.ru.

„Je škoda, že nejsou k dohledání další zajímavější videa, která jsem točil, když byl malý. Šlo ale spíše o test charakteru než trénink,“ vysvětloval. Silné stránky se tím u Chabiba formovaly již od útlého dětství. Otec mu toho předal opravdu mnoho, další rady už ale nepřidá. Abdulmanap Nurmagomedov podlehl letos v červenci problémům spojeným s nákazou koronavirem. Dvakrát byl nuceně uveden do umělého spánku, v obou případech se probral, další boj ale nezvládl. COVID-19 zhoršil jeho předchozí zdravotní obtíže, prošel vážným zápalem plic a prodělal i operaci srdce.

„Je možná nejlepším zápasníkem na zemi v historii. Nemůžete porovnávat čas, který strávil se mnou tréninkem postoje, s tím, jak dlouho trénoval s otcem na zemi,“ řekl trenér šampiona Javier Mendez. „Nejde to porovnat. A to je to jediné, čeho se obáváme ve spojení s jeho otcem - dodržování otcova plánu. Protože 95 % toho, co Chabib umí, zná od něj.“

V kleci těží Rus zejména ze skvělého boje na zemi, což nejprve driloval pouze pod vedením otce a později v judu a sambu. Právě ruské sambo považuje za nejlepší průpravu pro MMA. „Kdyby bylo jednoduché, říkalo by se mu jiu jitsu,“ hlásal nápis na tričku ruského kozáka, které si oblékl na vážení před jedním ze zápasů v UFC.

Výtah jménem Conor

Do nejslavnější organizace světa se dostal v roce 2012, toho času měl za sebou šestnáct profesionálních soubojů bez porážky. V UFC ale musel poměrně dlouho všechny přesvědčovat o svých kvalitách. Zasloužené odměny se dočkal až předloni, kdy byl na říjen naplánován duel proti ikoně Conoru McGregorovi. Zápasit s irským fenoménem totiž připomíná rozjetý výherní automat, na kterém jen sledujete naskakující jackpot. MMA je, jako každý sport, stále víc a víc o penězích. A Conor? Conor jsou dolary.

Plánovaný střet se však vymknul kontrole. Oba aktéři to s prvky „show“ přestřelili, ještě před vlastním měřením sil v oktagonu přerostla vzájemná rivalita v nenávist. A vše začalo eskalovat, když Chabib uštědřil kamarádovi irské hvězdy Artemu Lobovovi pohlavek, protože jej prý špinil v živém vysílání na internetu. Zběsilý Conor okamžitě zareagoval. S partou kamarádů naběhl v garážích na autobus odvážející Nurmagomedova a další zápasníky ze setkání s médii před turnajem UFC 223 v Brooklynu.

„Pokud by se ty dveře otevřely, ten frajer by umřel. Ležel by v rakvi a já seděl ve vězení,“ sršel McGregor zlostí, když se ho na incident dotazovali při tiskové konferenci před vzájemným duelem na akci UFC 229. Ruský šampion ale Irova ohnivá slova s přehledem uhasil. V kleci, v nejsledovanějším souboji v historii MMA, který se uskutečnil 6. října 2018.

První dvě kola dominoval, poté sice jedno prohrál, po další pauze však McGregora donutil vzdát. Jediné, co mohlo tehdejšího irského vládce těšit, že si v základu vydělal 3 miliony dolarů (cca 70 milionů Kč). O milion dolarů víc než soupeř. A že jako první dokázal vzít Chabibovi kolo... Ano, čtete správně. Nurmagomedov triumfoval v 57 z 58 odbojovaných kol. A nejen to, vůbec nikomu se nepodařilo způsobit neporaženému gladiátorovi krvavé zranění...

Souboj však neutkvěl v paměti kvůli sportovním výkonům. Nurmagomedov po triumfu přelezl klec a zaútočil na rivalova trenéra Dillona Danise. V hale se následně strhla mela, jakou MMA nepamatuje. Několik tréninkových partnerů z ruského týmu vpadlo do zápasnické arény, kde hodlalo dorazit zápasem již tak zdevastovaného McGregora. Divočina. Šok. Chabib totiž vždy působil klidně a většinu sokových urážek přecházel bez odezvy. Teď se neudržel.

„Tohle není moje nejlepší stránka. Urážel mou víru, můj národ, mého otce. Přiběhl do Brooklynu, zničil autobus a málem zabil dva lidi. Tak proč někdo mluví o tom, že jsem přeskočil klec? Já respekt ukázal,“ vysvětloval s titulovým opaskem po zápase. Velká show se změnila v obří skandál. Nicméně jeden důležitý výstup nemohl zapadnout. Dagestánský bojovník utišil všechny, kteří tvrdili, že neporazil pořádného soupeře. Snad až na Edsona Barbozu, Brazilce s možná nejtvrdšími kopy na světě, a jeho krajana Rafaela dos Anjose.

Poslední překážka

Chabib v sobě ukrývá ohromné schopnosti. Jakmile vkročí do oktagonu, je téměř nezastavitelný. Své o tom ví i poslední protivník Dustin Poirier. Troufal si na pás, skončil potlučený, uškrcený. Nurmagomedov se po devítiměsíčním zákazu za potyčku právě s Conorem vrátil jako dominátor. S přehledem uhájil trůn a stal se nezpochybnitelným vládcem. Navíc královsky placeným. Vyinkasoval 6,1 milionu dolarů (cca 144 milionů korun), zatímco Poirierovi zůstaly drobné: 290 tisíc dolarů (cca 7 milionů korun).

Neporažený válečník ovšem také ukázal, že všechny úlety patří minulosti. Po bitvě vyjádřil k soupeři velký respekt. Oblékl si jeho triko, které se vydražilo za sto tisíc dolarů (cca 2,4 milionu korun). A celou sumu následně věnoval charitě na podporu vzdělání v Ugandě. Snaží se být totiž vzorem nejen v MMA. Ocitl se na výsluní, splnil si velký sen. Ohromující tažení tím ještě nekončí. Chabib dál pracuje na stylu, stále vidí rezervy. „Pořád jdu dopředu. Pořád se snažím strhnout soupeře na zem. Donutit ho vzdát se, to je můj styl. To dělám celý život,“ řekl dagestánský gladiátor v pořadu UFC Countdown.

Vrchol pyramidy

Teď se mu do cesty postaví Justin Gaethje. Fanoušci sice dlouho volali po souboji s Tonym Fergusonem, k němuž se schylovalo už pětkrát, jenomže vždy se něco pokazilo. Nejkurióznější bylo zranění Američana před turnajem UFC 223, kdy v televizním studiu při rozhovoru zakopl o kabel a utrhl si vaz v koleni.

Naposled zhatil plány organizace koronavirus, Rus nemohl na zápas odcestovat, a tak se pro Fergusona našel náhradník. Gaethje. Ten favorizovanému krajanovi nadělil pěknou výslužku. Pět kol jej mlátil hlava nehlava, dokud necelé dvě minuty před koncem nezasáhl rozhodčí. Zlomil mu při tom očnici a obličej upravil k nepoznání, stal se tak právoplatným vyzyvatelem.

Pokud Nurmagomedov přejde i přes něj, vylepší bilanci na 29-0 a opět se přiblíží vrcholu. Vrcholu pyramidy nejlepších bojovníků historie. V Rusku už tím největším je, což dokazují fakta. Objevil se na titulní straně jednoho z čísel tamní mutace časopisu Forbes a patří k oblíbencům samotného prezidenta Vladimira Putina. Ruský vládce mu nikdy nezapomene osobně gratulovat po každém vítězném zápase. Teď zbývá přesvědčit zbytek. Dagestánec s kamennou tváří, král lehké váhy, si to ale rozhodně zaslouží.