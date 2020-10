Zápas o Adesanyu! Američan senzačně hubnul z těžké váhy, klapne titul?

Souboj s jasně stanovenou odměnou. Vítěz hlavního předzápasu akce UFC 254 si může nárokovat možnost bojovat o titul. Robert Whittaker už před rokem se stávajícím šampionem padl, Jared Cannonier se k trůnu prozatím neprokousal. Pokud by však výběr vyzyvatele byl na samotném šampionovi, padla by volba právě na Američana. Ten přitom ještě před pár lety bojoval v těžké váze, prošel však neuvěřitelnou proměnou.

„Už jsem poslal zprávu Jaredu Cannonierovi. Je to pořádný zabiják. Líbí se mi jeho energie. Pokud porazí Roberta Whittakera, je další na řadě,“ vzkázal Adesanya poté, co zvítězil ve svém posledním představení.

Zkušenosti ale hrají spíše pro Australana. Už v minulosti totiž celé divizi opanoval, než jej právě Adesanya sesadil. Z jeho slov si však devětadvacetiletý bijec nic nedělá. „Ať si dělá, co chce. Může zápasit, s kým chce, nezajímá mě to. Chci jen vlézt do klece a předvést to nejlepší, a pak jeto domů. Užít si vánoce,“ prohlásil Whittaker na dni s médii.

S plánem stávajícího šampiona souhlasí také prezident UFC Dana White. „Vítěz tohohle zápasu dostane titulovou šanci. Řekl, že chce zápasit s Cannonierem, protože Whittakera už porazil, ale kdyby vyhrál Whittaker, tak to taky dává smysl,“ prohlásil. A není se čemu divit, oba bijci totiž zaujímají v žebříčku místo hned za šampionem. Australan je první, Američan druhý, v tomhle duelu tak půjde opravdu o hodně.

Cannonier se ve střední divizi uchytil opravdu skvěle. Do UFC přitom naskočil jako těžká váha. Ve jeho druhém souboji se váha zastavila na sto devíti kilogramech, za dva a půl roku už ukazovala ručička o čtvrt metráku míň. Z těžkotonážníka se stal bojovník střední váhy. Nejprve to zkoušel v polotěžké divizi, tam však narazil na velká jména. Prohrál s Dominickem Reyesem, Gloverem Teixeirou i současným šampionem Janem Blachowiczem.

A tak přišlo na řadu další hubnutí. Do osmdesáti čtyř kilogramů, kde to Američanovi vyhovuje podstatně lépe. Tři vítězství, tři ukončení před limitem, hrubá síla mu očividně zůstala. Dokáže dokráčet až k titulu? Možná, dnes mu však v cestě stojí enormní překážka.