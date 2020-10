Bude to mentální bitva s komediantem, říká Muradovův trenér taktiky

V Monster gymu je skoro pořád. Lukáš Bárta je pravou rukou hlavního trenéra Petra Knížete a pomáhá mnoha zápasníkům k lepším výkonům. Nejen, že se jim věnuje v rámci fyzické přípravy, ale díky skvělé znalosti MMA světa, je tím, kdo analyzuje soupeře a pomáhá vymýšlet vítěznou taktiku. Sám dříve nastupoval do ringu jako kickboxer, krom toho je velikým fanouškem UFC, které sleduje zápas od zápasu víc jak deset let. To, že teď doprovází Machmuda Muradova v Las Vegas, je pro něj veliký zážitek. I když Město hříchů není nic pro něj.

Machmud Muradov nedávno prozradil na sociálních sítích, že už teď před zápasem ukončil sparingy. Co jej tedy ve zbylých dnech ještě v rámci přípravy čeká?

„Momentálně jsme se přesunuli do hotelu, kam nás ubytovalo UFC, máme po testech, čekáme na výsledky a jsme v karanténě. Mach má vedle pokoje místnost, kde má tatami. Když bude mít chuť, tak si ještě může zacvičit. Do zápasu už budeme pracovat jenom na rychlosti, abychom aktivovali rychlá svalová vlákna. Budeme dělat kratší a intenzivnější tréninky v tom smyslu, že budeme cvičit výbušnost, krátké intervaly, delší pauzy. Do toho budeme samozřejmě dál lapovat a připravovat se už jen takticky a mentálně. Nic víc už se dělat nedá. Všechno už je hotové, Mach už vše natrénoval. Je to teď jen otázka toho, aby se cítil dobře a tělo zůstalo aktivní a nepodlehlo nějakému zbytečnému stresu.“

Jak často v posledních dnech trénoval?

„Když to šlo, tak dvakrát denně. Ráno v deset a pak v půl páté, protože v šest zavíral UFC Performance Institute.“

V jaké je podle vás formě? Nejen fyzické, ale i psychické.

„Mach má dobrou formu, jako vždycky. S tím, že teď měl delší čas na přípravu. Trénoval poctivě u nás v Monster gymu i v polském Ankosu, takže si myslím, že fyzicky rozhodně připravený je. Silově je na tom výborně. Otázkou je, co udělá přelet, ale myslím, že jsme přiletěli dostatečně brzy. Jinak je ale na zápas určitě dobře připravený.“

Co říkáte na změnu soupeře čtrnáct dnů před duelem?

„To bylo velice nepříjemné, protože se Mach připravoval celou dobu na úplně jiného bojovníka. S jiným stylem, jinou mentalitou, nehledě na to, že to byl levák. Takže změna velice nepříjemná. Ale zase na druhou stranu, v tomto sportu se to děje, a to docela často. Navíc v současné době, kdy ještě řádí COVID, změna soupeře visí ve vzduchu pořád. Ale Mach to akceptoval, přehodil výhybku a začali jsme se intenzivně připravovat na Hollanda.“

Jak hodnotíte Kevina Hollanda jako soupeře?

„Na začátek musím říct, že mě jeho zápasy vždycky bavily, protože on je takový komediant. Jeho nejsilnější stránky jsou, že je opravdu vytrvalý a odolný. Není moc silný, není moc výbušný. Je samozřejmě poměrně vysoký na tu váhu (střední váha, do 84 kilogramů), což je taky jeho výhoda. Navíc má černý pásek v jiu jitsu. Z čeho ale těží nejvíc, je, že je to typ instinktivního bojovníka. Celou dobu hraje takovou mentální hru. Mluví na soupeře, fackuje je, odchází z boje. Dělá show, tahá do toho emoce. Snaží se ukrást pozornost tomu druhému a snaží se mentálně ovládnout zápas. Jakmile se mu to povede, najede na dobrou psychickou vlnu a začne mu to fungovat. To je velice nepříjemný a specifický rys. Není to klasický bojovník v tom smyslu, že by šel čistě za výkonem, ale on je showman a snaží se ovládnout hru hlavně mentálně.“

Co hraje ve prospěch Muradova?

„Technicky by na tom měl být velmi dobře. Silově je na tom Machmud mnohem lépe. Výbušnost má taky výrazně lepší a fyzicky je připravený perfektně. Je velmi silný a v Polsku se pere se špičkovými graplery. Myslím si, že by měl být na vše připravený. Stěžejní aspekt tohoto souboje bude opravdu mentalita. Jestliže Machmud dokáže zůstat soustředěný po celou dobu zápasu a půjde si za svým cílem, nenechá se rozhodit, tak by to pro nás mělo dopadnout dobře.“

Jaký tipujete průběh zápasu?

„To se odhaduje strašně těžce. Jak se říká, člověk má plán do první pořádný rány. Myslím si, že pro nás by bylo dobré, abychom vyhráli první kolo. Machmud by si pak trochu psychicky odpočinul, když by věděl, že je to na jeho straně… Jakmile Mach udrží psychiku a soustředěnost na sto procent, tak si myslím, že by ho Holland neměl ohrozit. Kevinova hra by pak nemohla fungovat a Mach by ho měl jako atlet porazit. Myslím si, že i v postoji je na tom lépe technicky a má výborný wrestling i kontrolu.“

A jak jde Machovi hubnutí do předzápasového limitu?

„Vše jede podle plánu. S váhou nemá nikdy problém, on vnímá své tělo velmi dobře.“

Co vím, jste veliký znalec UFC. Prý jste viděl snad všechny turnaje posledních let. Jaké zápasy vás zatím nejvíc nadchnuly?

„UFC sleduji přes deset let. A abych řekl pravdu, nejvíc mě ovlivnilo, když jsem byl mladší a nebylo tak známé a populární. V paměti mám proslulé staré zápasy, které mi úplně otevřely oči. Dělával jsem tehdy kickbox a to, co jsem tam viděl… Doteď si třeba vybavuji legendární duel Randy Couture vs. Gabriel Gonzaga, kdy ve své podstatě opřel Couture Gonzagu o plot a mlátil ho v takovém ďábelském boxu. Tehdy byla podobná kontrola na pletivu dost nová. Od té doby jsem asi neviděl krvavější zápas. Potom se mi taky hrozně moc líbil Clay Guida a Roger Huerta. Velmi mě ovlivnil Georges St-Pierre a všechny jeho zápasy, které byly stěžejní pro mé vnímání bojových sportů. Našlo by se toho strašně moc. Bavil mě Tito Ortiz nebo jsem hltal zápasy Chucka Liddella.“

Machmud Muradov dorazil do arény na svůj druhý zápas v UFC.

Jaké je UFC zblízka?

„Dobře promazaný stroj. Velká organizace, která funguje naprosto profesionálně. Mě osobně na tom zase nic moc nepřekvapilo, protože jsem se už setkal s byznysem, který je na profesionální úrovni. Mám hotelovou školu a pracoval jsem v různých hotelech v cizině, i třeba v michelinské restauraci, takže jsem viděl akce na organizačně opravdu velké úrovni. Tolik mě to tedy nezaskočilo. Ale co mě překvapilo, to musím přiznat, všichni zaměstnanci UFC jsou opravdu milí. Usmívají se, mají dobrou náladu, opravdu se snaží dělat vše pro bojovníky a jejich tým. Není to přitom žádná křeč. V tomhle jsou ohromně profesionální. A zajímavé je i to, jak mají podchycenou bezpečnost akce. Přivezou vás autobusem zezadu do haly, všude jsou bezpečnostní kontroly a vy pak procházíte jednotlivými sektory, všude je ostraha s vysílačkami. To je hodně výrazné.“

A co říkáte na samotné Las Vegas?

„No, já jsem z Las Vegas moc neviděl a nikdo z nás příliš nechodil po městě, protože jsme pořád trénovali a vše směřovalo k jedinému cíli, a to je Machův zápas. Takže jsme jezdili převážně na trénink, do krámu a zpátky do domu. Takže, co říct na Město hříchů? Je to taková veliká pouť. Nejsem typ člověka, kterého by to zajímalo, ale určitě jsem rád, že jsem to viděl. Co je skutečně super, je UFC Performance Institute. Vybavené je to tam perfektně, člověk si tam může vzít zdarma zdravé občerstvení, nebo vodu, kterou mají speciálně upravenou, aby byla zásaditá. A mají třeba skvělou kardio funkční zónu.“