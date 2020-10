Muradov dostal narychlo soupeře, který knokautoval novou hvězdu UFC

Změna soupeře dva týdny před zápasem, to je pro bojovníka dost nepříjemná věc. A přesně to se stalo Machmudu Muradovovi. Namísto polského válečníka Krzysztofa Jotka nastoupí 31. října na akci UFC FIGHT NIGHT 181 proti Američanovi Kevinu Hollandovi. „Celý kemp jsem spároval s bojovníky v levém gardu, a teď mám praváka, navíc s úplně jiným stylem,“ upozorňuje bojovník z Uzbekistánu žijící v Praze. Už předešlé dva zápasy ale dostal v UFC na poslední chvíli a jeho vítězství tak byla o to cennější.