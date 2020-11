Čachry v UFC. Adesanya proti Blachowiczovi? Zvláštní tah, míní Karaivanov

Pořádné šachy v polotěžké divizi. Bývalý šampion Jon Jones přešel do těžké váhy, a teď se chystá další rošáda. Současného krále Jana Blachowicze vyzve vládce střední váhy Israel Adesanya. "Je to zvláštní, tihle dva spolu neměli vůbec žádný konflikt nebo spor. Pro Adesanyu bude Błachowicz těžký oříšek,“ myslí si Martin Karaivanov, trenér Jiřího Procházky, který v žebříčku divize figuruje na páté příčce.

Rýsuje se další dvojnásobný šampion? Na tuto metu zatím dosáhli pouze čtyři bojovníci. Conor McGregor, Daniel Cormier, Amanda Nunesová a Henry Cejudo. Čtveřici by mohl brzy doplnit Israel Adesanya. Nigerijský šampion střední váhy má totiž od prezidenta UFC Dany Whita slíbeno, že dostane šanci sáhnout si i na pás divize do devadesáti tří kilogramů.

Ten ukořistil 27. září letošního roku Jan Blachowicz, když tvrdě knockoutoval Dominicka Reyese. Měl značně uhlazenou cestu, utkal se o uvolněný titul. Dlouhodobý vládce Jon Jones totiž pás nechal ležet ladem, sebral se a prohlásil, že bude bojovat s těžkotonážníky. Zamotaná divize, v níž hlasitě rezonuje také jméno Jiřího Procházky, si tak musela zvykat na novou tvář na vrcholu.

Adesanya se přitom dlouho popichoval právě s Jonesem, a tak se zdál jejich střet pravděpodobnější.

„Pochopil bych třeba souboj Jones vs. Adesanya, ti do sebe pořád šijou. Tam to dává daleko větší smysl. Ale Adesanya a Jan Błachowicz o sebe nezavadili a najednou jdou spolu o titul... Ok, kroky UFC jsou teď všelijaké,“ komentuje rozhodnutí organizace Martin Karaivanov.

Tento zápas oficiálně potvrdil samotný prezident organizace Dana White, sám se tomu přitom divil. Myslel si, že další na řadě bude pro Adesanyu odveta s Robertem Whittakerem. „Říkal jsem si, že si s tím klukem sednu a vysvětlím mu, proč si Whittaker zaslouží odvetu. A Whittaker řekne, že s ním nechce bojovat? Nejbláznivější s*ačka, co jsem kdy zažil,“ vysvětloval na tiskové konferenci.

„Nemám proč se teď s Israelem dohadovat. Myslel jsem, že si Whittaker zaslouží odvetu, ale když ji nechce, nebudeme mu v ničem bránit,“ dodal k otázce střetu Adesanyi s Blachowiczem.

Přestože neporažený bijec s bilancí dvaceti vítězství bez porážky kosí ve své váze jednoho soupeře za druhým, s Polákem to podle Karaivanova bude jiné. „Pro Adesanyu bude Błachowicz těžký oříšek. Paulo Costa se sice na Adesanyu absolutně nedostal, ale Błachowicz je jiná váha, jiná tvrdost a síla,“ předpovídá Procházkův trenér. „Myslím si, že Adesanya si se stylem, s jakým bojoval s Costou na Błachowicze moc nepřijde.“