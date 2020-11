Zápas bude! McGregor je zpět, v lednu jej čeká odveta s Poirierem

Ani letos, ani na obrovském stadionu, ale to hlavní bude. Zápas. Conor McGregor slevil ze svých podmínek a souhlasil se soubojem s Dustinem Poirierem. Odveta z roku 2014 se uskuteční v centru APEX v Las Vegas bez diváků. Spekulovalo se o tom, že se irská hvězda nakonec utká s Justinem Gaethjem, jelikož se Poirier zdráhal podepsat smlouvu. Tlak však amerického zápasníka donutil a hlavní souboj turnaje UFC 257 je na světě. S informací přišel server MMA Fighting. Ir podle novináře ESPN kontrakt zatím nepodepsal, ústně však se zápasem souhlasil.

„Máme pro tento rok vše plné, světoví šampioni zápasí o tituly. Chce se utkat s Dustinem Poirierem, tak kontaktoval ESPN a dožadoval se vlastního data. Nabídka na Poiriera je na 23. ledna. Buď přijme, nebo ne,“ prohlásil prezident UFC Dana White v rozhovoru s novinářem Brettem Okamotem, když se McGregor snažil, aby se střet uskutečnil ještě letos. Nakonec však opět odstartuje nový rok. Naposledy se představil v lednu, když za čtyřicet vteřin tvrdě knockoutoval dalšího Američana Donalda Cerroneho.

Střet se měl původně odehrát ve veltrové váze, podle Whita by to však nedávalo smysl a ani jednoho bijce by vítězství nepřiblížilo k titulu v lehké divizi. Pás váhy do sedmdesáti kilogramů drží stále Chabib Nurmagomedov, přestože podle svých slov ukončil po posledním duelu kariéru, UFC jej stále nevymazalo z žebříčků a figuruje na oficiálních stránkách jako šampion.

Proto existuje možnost, že by se fanoušci mohli dočkat obří odvety McGregora s Nurmagomedovem, pokud se irskému bojovníkovi podaří zvítězit. Poiriera už porazil, když šplhal ke svému prvnímu titulu v nejprestižnější organizaci, od té doby však oba bijci ušli značný kus cesty.