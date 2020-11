Šampioni UFC ubránili tituly! Figueiredo má okamžitě domluvený další zápas

V muší váze UFC je opět živo. Může za to zejména Deiveson Figueiredo. Ten opět potvrdil, že je v divizi do 57 kilogramů mužem číslo jedna, když v prvním kole uškrtil amerického protivníka Alexe Pereze. „Řekl jsem, že ho porazím v prvním kole na submisi. Jako vždy jsem něco slíbil, a taky to dodržel. Jsem ten typ šampiona, co plní své sliby,“ pronesl Brazilec na tiskové konferenci po souboji.

Figueiredo tak poprvé obhájil titul, který získal loni v červnu, když přemohl Josepha Benavideze. Kdo by čekal, že si teď dá pauzu a užije si poklidný konec roku, je na omylu. Prezident organizace Dana White oznámil, že příští zápas bude mít hned v prosinci. „Necháme si ho tady, nepoletí zpátky do Brazílie. Domluvíme mu zápas kolem prosince (s Brandonem Morenem),“ potvrdil hlavní muž asociace. Moreno se totiž na turnaji také představil a v prvním kole vyhrál díky zranění soupeře střet s Brandonem Royvalem. Vydobyl si tak pozici hlavního vyzyvatele.

To Valentina Ševčenková se na obhajobu nadřela o poznání víc. Musela totiž v kleci strávit plných pět kol, vůbec jí to ale nevadilo. „Jsem moc ráda, že zápas trval pět kol, protože jsem dlouho nebojovala,“ řekla reprezentantka Kyrgyzstánu v rozhovoru. „Potřebovala jsem cítit tu duši haly a zápasu, abych si uvědomila, že jsem na 100 % zpátky. Jsem ráda, že jsem se vrátila proti těžké soupeřce, jakou je Jennifer Maiaová,“ pokračovala Ševčenková.

V Kyrgyzstánu mohou propuknout oslavy. Nejen že Valentina obhájila titul, na turnaji se představila také její sestra Antonina a ve druhém kole zvítězila nad Ariane Lipskiovou, připsala si za to také bonus za výkon večera, stejně jako autor neuvěřitelného knockoutu z minulého měsíce Joaquin Buckley, který zaznamenal další skvostné ukončení.