Procházka o debutu roku: Jen začátek. Co ukážu, bude stát sakra za to!

I v MMA se každoročně udělují na ceremoniálních akcích ceny pro nejlepší bojovníky jako například ve fotbale nebo v hokeji. Letos přišla nejslavnější liga s novou kategorií. Nejlepší debut v UFC. A favoritem na vítězství je osmadvacetiletý Jiří Procházka, který při svém vstupu do organizace 12. července v Abú Zabí doslova sestřelil Volkana Oezdemira. „Byla to zkouška, jestli dokážu obstát s těmi nejlepšími,“ vrací se Procházka k duelu.

Fotbal má Zlatý míč, hokejová NHL zase Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče. Nejlepší bojovník roku se určuje také v MMA, v minulosti tuto cenu získali například Jon Jones, Conor McGregor nebo naposledy Israel Adesanya. Od loňska vyhlašuje samotná UFC nejpovedenější momenty organizace. Mezi novými kategoriemi, o jejichž vítězích rozhodnou fanoušci, figuruje také jedna nesmírně zajímavá pro české fanoušky. Debut roku, favoritem je totiž Jiří Procházka.

Už před jeho vstupem do nejslavnější asociace se vědělo, že může způsobit problémy každému bojovníkovi v polotěžké divizi. Když ale v červenci jako vůbec první knockoutoval tehdy sedmého Volkana Oezdemira, spustil kolem sebe pořádný humbuk. „Nominace si vážím, ale věřím, že tohle je teprve začátek a jsem rád, že se líbil. Ale věci, které tam ještě ukážu, budou – doufám a věřím – stát teprve sakra za to,“ říká o nominaci Procházka. „Znamená to pro mě také to, že to bylo takové odpíchnutí, zkouška. Byla to zkouška, jestli dokážu obstát s těmi nejlepšími.“

Soupeři českého samuraje v boji o výhru v anketě jsou Khaos Williams, vycházející hvězda Chamzat Čimajev a Jordan Leavitt. Všichni tři předvedli vskutku impozantní výkony, většina fanoušků se v diskuzích na sociálních sítích ale shoduje v jedné věci. Procházka se jako jediný utkal s bývalým titulovým vyzyvatelem, který se stále nacházel na předních pozicích žebříčku a ukončil ho tak, jako nikdo předtím. Navíc nabídl od začátku do konce atraktivní zápas, takže by se vítězem měl stát právě on.

Ostatní bijci totiž nastupovali proti jménům, která nejsou ve světě MMA tak zvučná jako to Oezdemirovo. Leavitt předvedl perfektní knockout, kdy s Mattem Wimanem mrštil o zem, čímž ho ukončil. Williams zase úřadoval uragánem úderů hned ze startu střetnutí a Čimajev předvedl naprostou dominanci, kdy za celý duel inkasoval pouze dvě rány.

Nehledě na výsledky ankety je jasné, že Procházka bude letos jedním z hlavních mužů divize do třiadevadesáti kilogramů. Hned v únoru jej čeká souboj s Dominickem Reyesem, který už se také pokoušel získat šampionský pás, a to dokonce hned dvakrát. „Příprava na zápas zatím vypadá skvěle. Teď začínáme přitvrzovat, ve sparinzích i co se týče fyzičky,“ hodnotí bojovník z Hostěradic trénink. „Cítím se skvěle a těším se z každého dne přípravy. Je to pro mě krásný čas broušení svých zbraní, které si chystám na den boje!“

Čech bude bít o šanci vyskočit na úplnou špici žebříčku, a pokud se mu to povede, bitva o titul by jej v budoucnu neměla minout.