Donuťte mě vrátit se zpátky! Chabib nevyloučil, že bude znovu zápasit

Karty jsou rozdány! Chabib Nurmagomedov nezavrhl návrat do klece. Poté, co při posledním střetnutí porazil Justina Gaethjeho, odhodil rukavice na podlahu oktagonu a řekl, že už se nevrátí. Dana White ale při turnaji UFC on ABC 1 řekl, že ruský šampion už si tak jistý odchodem do důchodu není. „Řekl mi, že až bude zápasit Conor McGregor s Dustinem Poirierem a Dan Hooker s Michaelem Chandlerem, ať předvedou něco, co ho donutí se vrátit,“ uvedl prezident UFC.