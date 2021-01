MMA na začátku roku 2021: McGregor, Procházka i návrat Knížete

V roce 2020 předvedlo MMA mimořádnou sílu. Ve světě kolos UFC, na tuzemské scéně organizace Oktagon. Zatímco ostatní sporty se na dlouho zastavily, bitvy v kleci se brzy rozjely naplno. A v dynamickém tempu se bude pokračovat hned z kraje roku. Návrat Conora McGregora, ostře sledovaný zápas Machmuda Muradova nebo rozhodující bitva Jiřího Procházky. To je jen část z toho, na co se fanoušci bojových umění můžou v blízké době těšit.

Návrat krále! V případě bouřliváka Conora McGregora se jedná o dost obehranou frázi, pořád ale platnou. Nejslavnější zápasník smíšených bojových umění se vrací znovu na scénu. Už 23. ledna vstoupí do klece UFC, soupeřem mu bude už podruhé Dustin Poirier. První bitvu v roce 2014 zcela opanoval slavný Ir, když Američana ukončil technickým knockoutem už v prvním kole.

Teď ale Poirier slibuje, že kráčí k titulu. „Není to o pomstě, takhle ten zápas neberu. Samozřejmě by to bylo skvělé, ale není to ta síla, která mě žene vpřed. Pohání mě touha stát se šampionem, být tím nejlepším,“ říká jednatřicetiletý rodák s Louisiany.

Součástí mimořádně sledované události bude i Machmud Muradov, uzbecký bojovník žijící v Praze. Ten totiž nastoupí na stejném turnaji v rámci jednoho z předzápasů. Soupeřem mu bude Andrew Sanchez, dvaatřicetiletý bijec z Missouri, který v UFC prošel už osmi bitvami, pětkrát odcházel jako vítěz.

Ještě před hlavním galavečerem měsíce, tedy McGregorovým comebackem, se ale uskuteční dva turnaje věhlasné ligy. Po dvou těsných porážkách na body se 16. ledna vrátí bývalý šampion pérové váhy Max Holloway, jenž se střetne s krajanem Calvinem Kattarem. Vítěz duelu možná bude v následujícím zápase bojovat o titul. 20. ledna pak proti sobě nastoupí dva Američané, Neil Magny a Michael Chiesa.

I na české scéně bude rušno, 30. ledna dojde na další turnaj organizace Oktagon s číslem 21. Hlavním zápasem večera bude souboj o trůn krále lehké váhy mezi Slováky Ivanem Buchingerem a Ronaldem Paradeiserem. I tato akce se ale ponese ve znamení velikého návratu.

Do klece se po delší pauze totiž vrací legenda tuzemského MMA, Petr „Monster“ Kníže. Třiačtyřicetiletý bojovník přitom zažil porážku zatím pouze jednou a to s Karlosem Vémolou. V nadcházejícím duelu mu bude soupeřem o osm let mladší brazilský ranař Leandro Silva, který se v Oktagonu už představil parádním vítězstvím nad Polákem Robertem Bryczekem, od té doby si hlasitě říkal o další výzvu.

Už teď za připomenutí rozhodně stojí i další souboj Jiřího Procházky. Ten totiž 27. února nastoupí v rámci hlavního duelu proti Dominicku Reyesovi. Český samuraj v současnosti zaujímá v žebříčku polotěžké divize UFC pátou příčku, Američan třetí. Úspěch by Procházku přiblížil titulové bitvě.

UFC Fight Night 184 – 16. ledna v Abú Zabí

Pérová váha do 66 kilogramů

Max Holloway (USA) vs. Calvin Kattar (USA)

UFC on ESPN 20 – 20. ledna v Abú Zabí

Velterová váha do 77 kilogramů

Neil Magny (USA) vs. Michael Chiesa (USA)

UFC 257 – 23. ledna v Abú Zabí

Lehká váha do 70 kilogramů

Conor McGregor (Ir.) vs. Dustin Poirier (USA)

Oktagon 21 – 30. ledna v Brně

Lehká váha do 70 kilogramů (titulový zápas)

Ivan Buchinger (Slov.) vs. Ronald Paradeiser (Slov.)

Domluvená váha do 80 kilogramů

PETR KNÍŽE vs. Leandro Silva (Braz.)

Bantamová váha do 61 kilogramů

LUCIE PUDILOVÁ vs. Marta Waliczeková (Pol.)