Kníže: Machův soupeř má svůj svět. Spát chodíme k ránu. Co McGregor?

Na akci UFC 257 nastoupí Machmud Muradov do souboje s Američanem Adrewem Sanchezem v jednom z prvních duelů turnaje. Zápasit tak bude v neděli okolo třetí hodiny ranní tamního času, protože organizace přizpůsobuje vysílání zámořskému času. Tomu musel trenér Petr Kníže přizpůsobit i přípravu. Jinak si ale nikdo z týmu na nic nestěžuje. Jen soupeř je takový zvláštní.

Jak jste se aklimatizovali?

„Proběhlo to dobře, většinou si dáváme hned po příletu lehký trénink a další den dva zaměřené více na kardio. Vyhovuje nám to a navíc Mach se rychle adaptuje. A vše proběhlo, jak mělo.“

Jste znovu zcela odstřižení od okolí?

„Hned po příletu jsme šli do dvoudenní karantény, která byla na hotelovém pokoji. Nyní jsme už prošli testy a můžeme se pohybovat po celém hotelovém resortu. Organizace je po všech stránkách skvělá, je tu dostatek personálu na vše, tudíž pokud cokoli potřebujeme, je nám obratem vyhověno.“

Co podmínky pro trénink?

„Máme vlastní tréninkovou místnost v jednom z pokojů hotelu a je tady fitko, které využíváme na kardio. Jinak se dá cvičit například venku. Kolem hotelového resortu je dráha pro formule, na níž se dá večer zaběhat nebo zajezdit na kole.“

Máte vůbec možnost proklouznout a zajít si prohlédnout Abú Zabí?

„Město bohužel nepoznáme, pouze z výhledu v rámci hotelového resortu, který nesmíme opustit. Opatření proti covidu jsou poměrně striktní a všichni je dodržují.“

Jaký máte z Muradova pocit, je správně přípraven?

„Mach se cítí perfektně, teď už jenom ladíme formu a opakujeme techniky udržovacím způsobem. Těšíme se na zápas a víme, že vyhrajeme.“

Na co si musí dát v zápase pozor, v čem je silná stránka Sancheze?

„Má silnější wrestling než postoj, ovšem umí dát knockoutový úder. A je to rváč. Na to je potřeba si dát pozor, ale nechci odkrývat taktiku, protože víme, že Sanchez čte pravidelně iSport.“ (směje se)

Už jste ho potkali naživo, jak na vás zapůsobil?

„Byli jsme už třikrát na covid testech a právě tam jsme se jednou potkali. Je to takový obyčejný chlapík v brýlích, poměrně příjemný. Ovšem podle toho, co jsme o něm zjišťovali, má trochu svůj svět.“

Působí snad trochu jako blázen?

„Ano, stačí se podívat na jeho Instagram. Prostě má svůj svět.“ (usmívá se)

Můžete trochu popsat přípravu v posledních dnech?

„Vzhledem k tomu, že Mach bude zápasit ve 03.15 místního času, musíme jeden trénink dělat v čase zápasu a druhý v průběhu dne. Tudíž jsme museli otočit i spánkový režim, čili chodíme spát téměř nad ránem a vstáváme kolem poledne, což je celkem náročné.“

A myslíte přitom i na svou přípravu na zápas s Leandrem Silvou na konci měsíce?

„Samozřejmě moji přípravu nezanedbáváme, v rámci možností děláme, co je potřeba. Mám tady dva trenéry. S Lukášem Bártou pracujeme na lapech a postoji, s Andrzejem Koscielskym na wrestlingu. Samozřejmě s Machem děláme vše, co je potřeba v rámci jeho přípravy, což není pro mě úplně zanedbatelné.“

Kdy přesně se vrátíte?

„Hned 26. ledna. Je to prostě hektický, rozhodně ne ideální, ale já jsem tu nabídku vzal dřív, než nabídli Machovi zápas. A jsem především trenér. Tohle je důležitá situace, takže ji musím upřednostnit.“

Zaznamenali jste příjezd McGregora na místo, bylo v hotelové bublině rušno?

„Viděli jsme Conora, když přijel a vcházel do hotelového komplexu, ale nebylo to nic zvláštního. A od té doby nic. Vzhledem k tomu, že tu jsou dva turnaje po sobě, je tady mnoho zápasníků a trenérů, což je pro nás velmi dobré prostředí.“