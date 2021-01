Muradov v dějišti UFC 257: Motivace? Žena a dcera. Conora jsem neviděl

Jde si pro další výhru! Machmud Muradov o své cestě zkrátka nepochybuje. V současnosti dolaďuje formu v rámci tréninků na pokoji hotelu v Abú Zabí, kde jej už o víkendu čeká souboj s Američanem Andrewem Sanchezem. „Jeho silná stránka bude ve wrestlingu. Myslím, že bude silnej, ale já jsem rychlejší,“ odhaduje třicetiletý Uzbek žijící v Praze. Vítězstvím v následujícím zápase by se měl posunout do TOP 15 nejlepších bojovníků střední váhy v UFC.

Sobotní souboj se už blíží. Na Machmudu Muradovovi je to znát ale snad jen tím, že odpovídá stručněji než jindy. Jinak je dobře naladěný a zjevně se těší, až světu znovu předvede své kvality.

Jak se před duelem s Andrewem Sanchezem cítíte?

„Dobře, konečně jdu do zápasu, snad už se nezruší. (usmívá se) Jsem zdravej. Viděl jsem teď i soupeře, vypadá taky zdravě, takže je vše OK.“

Jak na vás zapůsobil? A v čem vidíte jeho silné stránky?

„Viděl jsem ho jen z dálky. Zdál se v pohodě. Jeho silná stránka bude ve wrestlingu. Myslím, že bude silnej, ale já jsem rychlejší. Lidi můj wrestling hodně podceňují, ale uvidí, že se pletou. Makám každý den a pořád se rozvíjím. Určitě budu dobře připravený.“

Už jste měl možnost vidět i Conora McGregora, hlavní hvězdu turnaje a MMA vůbec?

„Conora jsem neviděl, viděl jsem Danu (Whitea – šéf UFC) a pár hvězd. Moc nechodím ven, jsem pořád na pokoji, trénuju a soustředím se.“

Je o vás dobře postaráno?

„Suprově. Je to top level. Jak jsme přiletěli do Abú Zabí, hned u letadla na nás čekalo auto UFC a pěkně se o nás postarali. Podmínky jinak máme všichni stejné.“

Zápas se odehraje brzy ráno, co to pro vás znamená. A připravujete se na to nějak?

„Měníme teď zkrátka den na noc a noc na den. Nevadí mi to, všichni mají stejné podmínky.“

Co vás v následujících dnech ještě čeká?

„Jen doladím váhu. Budu muset shodit tři čtyři kila, což není těžké. Hlavně se teď budu udržovat v dobré náladě. Připravený jsem, makal jsem a poctivě trénoval, takže věřím tomu, že výhra bude moje. Snad tam něco i padne a zase přivezu domů bonus (50 tisíc dolarů – cca 1 mil. korun). A bude to první výhra od narození dcery, tak jí to určitě věnuju.“

Na sociálních sítích jste dával fotku z video-hovoru s dcerkou. Jste teď často v kontaktu?

„Každý den si voláme, za což jsem rád, že se můžeme vidět. Ona a moje žena jsou pro mě motivací. S rodiči v Uzbekistánu se taky bavím každý den, díky tomu, že si můžeme zavolat přes FaceTime a podobně.“

Změnilo vás otcovství?

„Rozhodně Ano. Na každého to ale zapůsobí jinak. Já mám teď skutečně mnohem větší motivaci.“

Co vás do zápasu ještě čeká?

„Už musím jen navážit, pak dvě tři interview a budu mít hotovo. A chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem svým fanouškům. Všem, kteří mně píšou, fandí mi, označují mě na fotkách. Nicméně teď se soustředím jen na zápas, na sebe. Ale děkuju opravdu moc za obrovskou podporu z Česka i Slovenska.“

Na Instagramu máte už dokonce přes milion fanoušků. Pořád jej děláte jen sám, osobně?

„Brzy budu mít milion sto tisíc. A jsou to fanoušci z Uzbekistánu, Česka, Ruska a Ameriky, takže mě sledují lidé z celého světa, to mě moc těší. O Instagram se starám sám a vždy budu, protože je to komunikace s mými fanoušky. Ano, vydělávám na tom taky nemálo peněz, ale hlavně tam komunikuji s fanoušky a nechci, aby to za mě dělal někdo jiný. Bohužel tady v Abú Zabí nemůžu mít dvě vlajky, uzbeckou a českou, jen jednu, ale myslím, že není důležité, co máte na sobě, ale v sobě. Uvnitř mám vlajku českou i uzbeckou. Takže jedeme společně pro vítězství.“