Obroušený „Diamant“ Poirier: klíč k úspěchu? Černý pás i kadence úderů

Dustin Poirier soupeře ubil ve 2. kole • FOTO: Reuters Podceňován neprávem. Dustin Poirier ukázal ve střetu s Conorem McGregorem, že je bojovníkem světových kvalit. Kdyby nezápasil s takovou mediální hvězdou, ale s řadovým ranařem Irových kvalit, dost možná by byl považován za favorita. Najít ve hře dvaatřicetiletého Američana s přezdívkou „Diamant“ slabou stránku téměř nejde, zkušeností má na rozdávání a jeho kadence úderů? Ta se dá porovnávat s automatickou střelnou zbraní.

6.44 Zvláštní číslo. Označuje počet úderů za minutu. V podstatě to znamená, že Poirier má ve svých rukou kulomet a každých cca deset vteřin zasáhne soupeře tak, že to pořádně cítí. V lehké váze, v níž bojuje, je na tom z UFC líp už jenom Justin Gaethje, který této statistice vévodí napříč všemi divizemi. I v zápase s Conorem McGregorem ukázal Poirier, že kadence úderů je jednou z největších zbraní v jeho arsenálu. Američan soupeře sice přestřílel o jediný úder, Ir ale zasahoval krátké rány v klinči, které nemohly ničím ohrozit. V tabulce signifikantních úderů tak svítilo 48:29 pro Poiriera.

Tahák pro lidi Zůstane Conor McGregor největší hvězdou světového MMA? Nepochybně. Prodalo by se ale tolik přenosů, kdyby jeho soupeřem byl někdo jiný než Poirier? Určitě ne. Ten totiž táhne lidi k obrazovkám už dlouho. Ještě aby ne, sympaťák s výbornými zápasy, který se snaží dostat k titulu v divizi plné hvězd, to vidět chcete. A uvědomuje si to také samotná UFC, proto jeho posledních sedm bitev nasadilo jako finiš galavečera. Připsal si hlavní duel například na akcích UFC 242, kde padl s Chabibem Nurmagomedovem, nebo UFC 236, kde pro změnu přetlačil Maxe Hollowaye na body.

Držitel černého pásu Možná nebudete souhlasit, ale právě rodák z Lafayette byl nejblíž k tomu, aby přemohl neporazitelného Nurmagomedova. Při jednom z pokusů o strh totiž Rus neuhlídal hlavu, a tak skončil v „objetí“ soupeře. Poirier tiskl, jak se dalo, nepodařilo se mu ale gilotinu utáhnout dostatečně, zkušeností z brazilského jiu-jitsu má přitom na rozdávání. Boji na zemi se věnuje už téměř patnáct let a na konci roku 2017 obdržel černý pás právě v brazilském umění. Dostal jej od dlouhodobého trenéra a bývalého zápasníka UFC Tima Creudera.

Bojovník srdcem Otřepaná fráze, urvat vítězství srdcem. U Poiriera ale platí dvojnásob. Nejen, že disponuje obrovským odhodláním posouvat vlastní limity a plnit výzvy, ale i jeho srdeční sval pracuje skvěle. V dlouhých zápasech vyniká, a když se časomíra přehoupne přes třetí kolo, zřídkakdy prohraje. Vlastně neuspěl pouze jednou, před téměř devíti lety, kdy si nepohlídal nezvyklé škrcení. Na pět kol ale v neuvěřitelných bitvách udolal Dana Hookera nebo Maxe Hollowaye. I když má někdy pomalejší rozjezd, jako by se nedokázal unavit a stále stupňuje tempo. I proto při výhře nad McGregorem překvapil. Čekalo se, že postupem času může přebírat otěže střetnutí, ale knockout už ve druhém kole? To ne.

27 V kleci už Američana nic nepřekvapí. Když takovou dobu bojujete na nejvyšší úrovni, zvyknete si na všechno. Po sedmadvaceti zápasech pod hlavičkou UFC už počítáte s několika možnými průběhy souboje a dokážete se jim skvěle adaptovat. Poirier jich má tedy přímo pod nejslavnější ligou dvacet pět, další dva si ale připsal pod WEC, v té době dceřinou organizací, kde nastupovaly všechny velké hvězdy. Proplul napříč pérovou i lehkou divizí a utkal se s největšími jmény sportu. Porazit bojovníky jako Justin Gaethje, Eddie Alvarez, Max Holloway nebo nově Conor McGregor? Takovým resumé se může chlubit málokdo.

Vražedné kopy Proč Poirier zvítězil nad McGregorem? Protože mu okopal nohu natolik, že se na ni Ir nemohl téměř postavit. „Moje noha je úplně mrtvá,“ pronesl poražený na tiskové konferenci. „Měl jsem pocit, že jsem ty kopy bránil, ale nedá se nic dělat. Dustin odvedl úžasnou práci.“ Američan byl první, komu se podařilo tuto taktiku aplikovat. Irův boxerský postoj k tomu přitom přímo vybízí, nohy daleko od sebe, takže si tu přední nemůže pořádně schovat. Přesně to Poirier viděl už v prvním vzájemném souboji z roku 2014, nepodařilo se mu ale protivníka dostatečně pochroumat. Teď to bylo jiné, vydržel s McGregorem víc než jedno kolo a pomalu sesekával jeho lýtko. S každým přesným zásahem do nervů pak letěly šance Poiriera na vítězství raketovým tempem vzhůru.

6 Tolik proher nasbíral v kariéře přemožitel irské hvězdy. Ani z téhle statistiky ale nemůžete vyčíst jedinou slabou stránku, je totiž perfektně vyrovnaná. Dvakrát nezvládl silné údery a prohrál knockoutem, dvakrát jej soupeř dokázal uškrtit a dvakrát úřadovali rozhodčí, kteří nabodovali zápas pro rivaly. Perfektně to před soubojem s McGregorem vystihl šéf polské organizace KSW. „U Poiriera mě žádná slabá stránka nenapadá. Není nejlepší zápasník v určitém aspektu, ale je to komplexní bojovník obrovských kvalit,“ uvedl v anketě deníku Sport Martin Lewandowski. Nurmagomedova chce každý přestřílet v postoji, irskou hvězdu zase utrápit na zemi. Na dvaatřicetiletého Američana by se vám takto jasný recept hledal těžko.