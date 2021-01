Procházkovi se zranil soupeř. Odstranili jsme slabiny, mrzí kouče odložení

Nepříjemná zpráva pro Jiřího Procházku. Hned v druhém zápase pod záštitou nejslavnější organizace se měl představit v hlavním zápase večera. Soupeř Dominick Reyes ale nebude schopen nastoupit kvůli blíže nespecifikovanému zranění. Střet bojovníka z Hostěradic s bývalým titulovým vyzyvatelem a současnou trojkou polotěžké divize UFC se proto přesouvá na neurčito.

„Nepočítali jsme s tím, ale prostě to tak je. Bereme to jako tlustou čáru za přípravou na konec února a čekáme na termín, který nám dají,“ okomentoval pro iSport.cz odklad zápasu Procházkův trenér a manažer Martin Karaivanov. „Nezjišťoval jsem, co mu je. Přijde nám to nefér.“

Za normálních okolností by se asociace nejspíš snažila najít pro Procházku náhradu. Při soubojích bojovníků ze špičky divize, kdy je od titulové šance dělí možná jedno vítězství, se k takovým krokům příliš často neuchyluje. Čech si tak bude muset počkat, což je určitě nepříjemné, vzhledem k tomu že už několik týdnů podstupuje přípravný kemp.

„Hledá se jiné datum, mají na to plus minus šest týdnů. O původním termínu už se nebavíme. Uvidíme, co bude dál,“ vysvětloval Karaivanov. „Je možné, že ten odložený zápas nebude hlavní, takže nás to trochu mrzí, ale není to naše priorita. Priorita je mít zápas s Reyesem nebo někým jiným z top pětky.“

Podle Karaivanových slov má český samuraj skvělou formu. Údajně společně vypilovali určité nedostatky a přichystali taktiku, která by měla sedět proti Reyesovým schopnostem. „Od posledního zápasu vidíme velký posun. Téměř jsme odstranili všechny slabiny, na které se mohl v přípravě soupeř zaměřovat,“ dodává Procházkův trenér.

Pozici hlavního zápasu tak převezmou těžké váhy. Francouzský talent Ciryl Gane s ranařem Jairzinhem Rozenstruikem ze Surinamu měli na kartě figurovat jako předzápas a do klece vstupovat právě před Procházkou s Reyesem. Kvůli Američanovu zranění se ale jejich střet změnil z tříkolového na pětikolový a celý večer uzavře.