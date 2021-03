Superbojovník na polského šampiona nestačil. Procházku bitvou nadchli

Válka králů se vší parádou! Střet dvou šampionů měl grády od začátku do konce, ale hlavním mužem polotěžké divize dál zůstává polský ranař Jan Blachowicz. Vládce střední váhy Israel Adesanya tak zažil svou první porážku v MMA. Předvedl sice skvělý výkon, na body to ale nestačilo. „Teď se vrátím zpět do střední váhy, kde budu dál vládnout svou železnou černou pěstí,” uvedl nigerijský válečník hned po hlavním duelu akce UFC 259 v Las Vegas.

Čekání na tento duel se vyplatilo. Dva šampioni předvedli v lasvegaském centru Apex precizní taktickou bitvu ve svižném tempu. Jen ze začátku prvního kola se vládce polotěžké divize Polák Jan Blachowicz a hlavní muž střední váhy Nigerijec Israel Adesanya zkusmo oťukávali, velmi rychle ale zvyšovali dynamiku a nepropásli prakticky žádnou šanci soupeře ohrozit.

Vyzyvatel Adesanya předváděl svůj typický „hravý“ styl boje, když mnohokrát naznačil úder, který nedokončil. Často navíc měnil postoj, z pravého gardu přecházel do levého. To Blachowicz si šel tvrdě za svým a využíval každé příležitosti pro zasazení tvrdých direktů.

„Byl o něco pomalejší, než jsem čekal, ale jeho údery byly zase o dost tvrdší. Věděl jsem, že na zemi nebude tak silný jako já, ale musel jsem počkat, než se trochu unaví, abych ho mohl strhnout,“ řekl po zápase vítěz. Osmatřicetiletému Polákovi se podařilo o sedm let mladšího Nigerijce dostat na zem dvakrát. Nejprve ve čtvrtém kole, kdy jej kontroloval déle než tři minuty. A pak i v pátem. V tu chvíli už nebylo o čem pochybovat a Blachowicz měl triumf jistý.

„Jsem první, kdo ho porazil, což je skvělé, protože je považován za jednoho z nejlepších na světě a to teď budu i já,“ pochlubil se vítěz a hned zmínil, s kým by chtěl jít do další bitvy. „Můj příští zápas by měl být s Gloverem Teixeirou, protože si to zaslouží. Přece jen už taky nemá moc času, není nejmladší, ale má momentálně skvělou formu. Jen bude muset chvíli počkat, chci strávit nějaký čas s rodinou. Pokud počká, příště budu bojovat s Gloverem.“

Před vyhlášením vítěze došlo k vtipnému momentu. Adesanya Poláka pochválil za způsob boje: „Dobrá práce z guardu.“ Ten jej ale pořádně neslyšel a odvětil „Cože? Jo, můžu být tvůj bodyguard,“ smál se Blachowicz. „Nepotřebuju bodyguarda, říkal jsem: Dobrý guard,“ opakoval hned poražený král střední váhy.

„Krásný taktický zápas. Blachowicz trefoval o dost víc, než jsem čekal,“ okomentoval duel pro deník Sport český zápasník Jiří Procházka. „A s takovým strikerem, jakým je Adesanya, umí údery i dobře vstřebávat. Myslím si, že se určitě jedná o zasloužené vítězství. Všechna čest.“

V úvodu hlavního duelu došlo i k pár nepovoleným úderům. Nejprve se Nigerijec omylem trefil do Polákova oka a později ho nechtě kopl do slabin. Pokaždé se ale hned omluvil. A Blachowicz omluvu přijal. Ani jednu z nehod nevyužil k tomu, aby si odpočinul, jak to někteří zápasníci občas dělají, ale hned co nejrychleji pokračoval.

Úplně jiný příběh se odehrál v jednom z předzápasů. Dosavadní hlavní muž bantamové váhy, Rus Pjotr Jan trefil kolenem do hlavy klečícího amerického soupeře Aljamaina Sterlinga. Ten se pak nemohl zvednout a duel byl ukončen. Ruský válečník byl diskvalifikován a majitelem titulu se stal poraněný rival. Došlo tak k nečekané změně na trůnu.

„To není způsob, jakým jsem chtěl vyhrát. Takhle jsem si to nepředstavoval,“ vysvětloval nový šampion důvod, proč opasek hned v kleci zahodil.

To pozice královny pérové váhy se ani trochu neochvěla. Dvaatřicetiletá Brazilka Amanda Nunesová porazila o rok mladší vyzývatelku z Austrálie Megan Andersenovou během pouhých 123 vteřin. Nejprve zasadila fatální úder a pak soupeřku na zemi donutila zápas vzdát páčením pravačky (armbar).

Důležitým soubojem na hlavní kartě byl i střet dvou polotěžkých vah, Brazilce Thiaga Santose s Rakušanem Aleksandarem Rakičem. Čekala se ostrá přestřelka, nestalo se. Oba gladiátoři bojovali dost opatrně. Devětadvacetiletý bijec z Rakouska ale dokázal několikrát o osm let staršího rivala dostat na pletivo a celkově měl situaci pod kontrolou.

„Tenhle zápas mě překvapil,“ uvedl Procházka. „Tvrdých akcí ze strany Santose nebylo tolik, kolik bych čekal. Tím pádem to mohl Rakič uhrát svým tlakem bodově. Pro Santose to byla myslím zbytečná ztráta,“ zauvažoval český bojovník, pro něhož jsou obě jména potencionálními rivaly.

Turnaj UFC 259 celkově nabídl mnoho výjimečných klání. Zápasem večera se stal duel v němž Nigerijec Kennedy Nzechukwu v druhém kole knockoutoval Novozélanďana Carlose Ulberga. Bonusy za výkon obdrželi Srb Uros Medic a Novozélanďan Kai Kara-France.