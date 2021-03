Procházka před UFC 259: Raději bych Adesanyu, ladím rozpoložení

Vlastní souboj absolvuje až 1. května, přesto se ho nadcházející turnaj UFC 259 extrémně týká. Do zápasů totiž nastoupí potencionální soupeři Jiřího Procházky. „Velkolepý! Jsem z toho nadšený, protože nastane spousta změn v mé váze, a to rád sleduju,“ raduje se osmadvacetiletý český bijec. Na exponované akci se představí nejen šampion polotěžké divize Polák Jan Błachowicz, ale i brazilský ranař Thiago Santos nebo rakouský tvrďák Aleksandar Rakic.

Jedna z největších událostí bojových sportů v tomto roce. Přesně tak lze mluvit o nadcházejícím turnaji UFC 259. O hlavní duel se postarají dva šampioni, vládce střední váhy Nigerijec Israel Adesanya a polský majitel pásu polotěžké divize Jan Błachowicz. Takový souboj si nenechá ujít žádný fanoušek MMA, natož český reprezentant ve slavné lize Jiří Procházka, jenž je v žebříčku zájemců o Polákův titul na páté příčce. Jak válka dvou králů dopadne, budou moci sledovat diváci O2 TV na stanici Premier Sport od 04.00.

Jak tipujete hlavní souboj Jan Błachowicz vs. Israel Adesanya?

„Můj názor je, že Błachowicz má větší šanci na vítězství ukončením před limitem. Když se správným způsobem rozjede a chytne Adesanyu, tak by ho mohl posadit a zvítězit. Nicméně Israel je známý svým přesným pohybem a myslím si, že kolem něj bude lítat, okopávat ho, obouchávat, ale do extrémních výměn se hnát nebude. Jeho hlavní zbraní budou podle mě nohy. Push kicky na dálku, round kicky, low kicky (techniky kopů).“

Kdyby zvítězil Adesanya, šampion střední váhy, co by to znamenalo pro vaši divizi?

„Jedině to, že je to skvělý bojovník, který se umí prosadit i v další váze, což je těžší. A myslím, že naše váha je jinačího rázu než střední. U mě by určitě pak stoupl jako bojovník. Ale neponížilo by to nijak naši váhovou kategorii. Na což se mě lidi už ptali. To v tom ale nevidím. Myslím si, že tím Adesanya případně dokáže jen to, že je lepším bojovníkem, než si kdo myslel. Pokud vyhraje Błachowicz, tak pouze potvrdí, co o něm už dávno víme. Jsem na to opravdu zvědavý, každý z nich má jiné silné stránky. Oba si je tam mohou prosadit, jsou si navzájem skoro stejně nebezpeční.“

Kdyby zvítězil král střední divize, lákalo by vás se s ním střetnout?

„Ať už ten, nebo ten… I když s Błachowiczem bych se chtěl asi střetnout méně. A ne proto, že by mi přišel nebezpečný, ale spíš proto, že je to Polák a i sám říká, že bychom my dva měli být spolu zadobře. Zdá se mi prostě jako sympaťák, na to, abych s ním šel do boje. Samozřejmě dokážu jít do zápasu i proti kamarádovi, pokud bych si měl vybrat, šel bych raději s Adesanyou. To je však veliké ‚ale’, teď je přede mnou Dominick Reyes.“

Jak vnímáte oba bojovníky po lidské stránce?

„Adesanya je mladý, trochu prostořeký, nechává lehce přerůstat své ego nad sebe ve vystupování. U Błachowicze je naopak vidět, jak něčemu podobnému nepropadá. Nenechává se zlákat manýry slávy. Čiší z něj, že je to šampion na svém místě.“

Na kartě zápasů UFC 259 je ještě jeden velmi zajímavý duel, který se vás přímo týká, a to souboj Thiago Santos vs. Aleksandar Rakic. Co čekáte od tohoto střetu?

„Na tenhle souboj se taky hodně těším a jsem zvědavý na průběh. Spíš jsem za Thiaga, je mi osobnostně blíž. A právě s Błachowiczem v roce 2019 předvedl v Praze parádní výkon (Santos vyhrál ve 3. kole TKO) a právem si vybojoval post vyzyvatele polotěžké váhy. Ale nechť zvítězí lepší.“

Když UFC před dvěma roky poprvé zamířilo do Prahy, byl jste naživo přitom. Bylo to třeba poprvé, kdy jste si řekl, že by se vám tam opravdu líbilo?

„Určitě jsem tehdy viděl, že je úroveň bojovníků opravdu vysoká a že je to jenom o zápasech a ne kolotoči kolem, jako tomu bylo v Rizinu, kde byly různé ceremonie a show. V UFC se prostě přijde odzápasit a nazdar. Nic jiného. Líbilo se mi, jak to bylo prosté, přímočaré a hlavně ten poslední zápas Santos vs. Błachowicz byl opravdu skvělý.“

V čem vidíte silné stránky Santose a Rakice?

„Úplně jednoduše: Sanotosovy bomby, přesné a tvrdé rozhodovací výpady. Proti tomu Rakićova vytrvalost a neúnavnost v tom, jít si za svým.“

Jak byste popsal fázi, v níž se teď nacházíte s ohledem na vlastní zápas s Dominickem Reyesem, ke kterému dojde 1. května?

„Technický základ na Reyese bychom měli. Teď už potřebuju jen doladit své soustředění a to s jakým rozpoložením tam chci nastoupit. To v současnosti ladím na trénincích i mimo ně.“

Top 10 polotěžké váhy UFC Aktuální šampion: Jan Błachowicz (Pol.) 1. Glover Teixeira (Brazil.) 2. Thiago Santos (Brazil.) 3. Dominick Reyes (USA) 4. Aleksandar Rakic (Rakous.) 5. Jiří Procházka 6. Anthony Smith (USA) 7. Magomed Ankalajev (Rus.) 8. Volkan Oezdemir (Švýc.) 9. Nikita Krylov (Ukrajin.) 10. Johnny Walker (USA)