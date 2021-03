Pozor na prsty! Duel v UFC bez vítěze kvůli dloubnutí do oka, přijdou změny?

Věčné téma. Při hlavním souboji galavečeru UFC Fight Night 187 slyšeli bojovníci často omílané varování: „Pozor na prsty!“ Nepomohlo to, bohužel, a tak místo vítěze a poraženého odcházeli z klece dva bijci, kteří tvrdě dřeli, ale výsledek do statistik nezapíšou. Bitvu Leona Edwardse s Belalem Muhammadem totiž ukončilo hrozivé dloubnutí do oka, po kterém druhý jmenovaný nemohl pokračovat v boji. A tak se zápas odmával „bez výsledku“.

Skoro dva roky čekal, než bude moci nastoupit opět do klece. Smolná etapa kariéry Leona Edwardse lemovaná zraněními a zrušenými zápasy ale nekončí. Po vyhraném prvním kole střetu s Belalem Muhammadem jej totiž píchl prstem do oka tak nešťastně, že soupeři začalo krvácet a nebyl schopen pokračovat. Přivolaný doktor pronesl jasný verdikt. Konec. Muhammad špatně viděl, a tak se z duelu musel poroučet.

„Podle mě to bylo posouzené správně,“ říká Jakub Müller, respektovaný český rozhodčí. „Když je úmyslný faul a zápasník nemůže pokračovat, tak následuje diskvalifikace. A když je neúmyslný a je odzápasena půlka zápasu a jedna vteřina, tak se dobodovává. To znamená, že by se souboj rozhodl na body.“

V případě Edwardse s Muhammadem došlo k zakázanému úderu v průběhu druhého kola z pěti, proto skončil duel bez výsledku. „Herb Dean je zkušený rozhodčí a úmyslný úder od neúmyslného dokáže rozeznat,“ hodnotí rozhodnutí sudího Müller. Na Edwardsovi bylo vidět, že jej zranění protivníka trápí. Okamžitě se mu u vyhlášení omlouval.

Bylo ale zcela evidentní, že do pravého oka zasažený Muhammad nebude moci pokračovat v boji a jeho první nástup v hlavním zápase největší MMA organizace tak dopadl neslavně. Ale jak by se vyřešila situace, kdyby doktor řekl, že zápasník je schopen v boji pokračovat, rozhodčí by byl téhož názoru, ale sám bojovník by tvrdil, že není způsobilý nastoupit dál?

Jednoduše, prohrál by TKO. Jedná se o opatření, které zamezuje případnému simulování.

Eye poke, neboli píchnutí soupeře do oka, je v UFC dlouhodobě propíraným problémem. V roce 2017 například došlo k poslední výrazné změně v pravidlech hlavní ligy, kdy se za trestné začalo považovat nejen samotné píchnutí do oka, ale i to, kdy má bojovník otevřenou dlaň a prsty v trajektorii očí soupeře. „Nemůže zkrátka zápasit s nataženou dlaní a mířit prsty proti očím, protože kdyby chtěl soupeř zkrátit vzdálenost, tak by se okem napíchl,“ vysvětluje Müller. „Rozhodčí mají teď možnost bojovníky upozornit už v takovém momentě, aby eye poku předešli.“

Taktiku, kdy si nataženými prsty udržovali odstup soupeře, přitom často využívali i nejslavnější velikáni klece, jako například Jon Jones nebo Daniel Cormier.

S ohledem na opakující se trable s „dloubnutím do oka“ během duelu se už několikrát v UFC přemýšlelo o změně rukavic. Boxerský trenér Trevor Wittman dokonce vymyslel rukavice, které zápasníkům neumožňují pořádně ruku rozevřít. Nakonec ale z této novinky sešlo, protože se trenér-vynálezce nedohodl se slavnou ligou na penězích.

Je také spodivem, že ač UFC postupem let výrazně zpřísnila pravidla s ohledem na bezpečí bojovníků, co se týká rukavic, používá menší než ty, které chránily pěsti bojovníků organizace Pride FC, jež zanikla v roce 2007.

„Spousta zápasníků tvrdí, že rukavice ve stylu Pride byly mnohem vhodnější než ty UFC, které jsou maličké,“ uvádí Müller. „Právě že stahovaly pěst a nebylo tam tolik eye poků. Takže záleží na UFC, jak to změní, určitě se na tom stále pracuje.“

Výsledky hlavní karty UFC Fight Night 187

Velterová váha do 77 kilogramů

Leon Edwards (Ang.) vs. Belal Muhammad (USA) – bez výsledku (eye poke)

Polotěžká váha do 93 kilogramů

Ryan Spann (USA) porazil Mishu Cirkunova (Lit.) TKO v 1. kole

Pérová váha do 66 kilogramů

Dan Ige (USA) porazil Gavina Tuckera (USA) KO v 1. kole

Bantamová váha do 61 kilogramů

Davey Grant (Ang.) porazil Jonathana Martineze (USA) KO ve 2. kole

Muší váha do 56 kilogramů

Nicolau Matheu (Braz.) porazil Manela Kapeho (Portugal.) na body

Střední váha do 84 kilogramů

Eryk Anders (USA) vs. Darren Stewart (Ang.) – bez výsledku (nepovolený úder)