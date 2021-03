UFC 260: Hrozivý Predátor novým králem těžké váhy! Další na řadě Jones?

Reparát na jedničku. Francis Ngannou knockoutoval na turnaji UFC 260 v Las Vegas Stipeho Miocice a odčinil tak tři roky starou porážku. A co víc, po pěti vítězstvích v řadě se stal také šampionem těžké váhy UFC. „Netuším, co k tomu říct, je to neuvěřitelné. Je to skvělý pocit, lidé mě podceňovali, ale konečně jsem dokázal, že na to mám,“ zakoktával se v rozhovoru po souboji dojatý Kamerunec.