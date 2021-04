McGregor vs. Poirier potřetí! Rivalitu rozsekne zápas v červenci

Vybral si Conora McGregora místo zápasu o titul. Už to ukazuje, jak velkou poctou je bojovat s irským bouřlivákem. Dustin Poirier si tím sice u některých fanoušků pohoršil, určitě si ale polepší finančně. Od trilogie očekává vedení UFC obrovský zájem diváků, všechny totiž zajímá, jak se hvězda smíšených bojových umění vrátí po první prohře knockoutem. Tu mu uštědřil právě Poirier letos v lednu.

Srovnal tím skóre z roku 2014, kdy triumfoval v prvním kole McGregor. V té době ale ještě oba bojovali v pérové váze a v UFC si budovali jméno. Teď zadělali možná na nejsledovanější střet historie MMA. Přestože trashtalk očekávat asi nemusíme, soupeři se k sobě totiž už v lednu chovali velmi uctivě, na vtípky pořád prostor existuje.

„Okay, už žádná negativita. Mějte skvělý den. Kromě Conora, doufám, že si nakopneš prst na noze,“ odkázal Poirier rivalovi. McGregor o střetu referoval o poznání vážněji. „Zápas je domluven! 10. července uvidíte, zač je toho Mac! Přizpůsobit se a naprosto zku*veně rozdrtit!“ stálo ve zprávě, kterou vyslal na sociální sítě.

Podle prezidenta organizace Dany Whita by se měl duel uskutečnit v Las Vegas, stejně jako předchozí vzájemný zápas. Teď by se však nemělo jednat o soukromé centrum APEX, kde se konala většina posledních turnajů, ale o T-Mobile Arenu. Do té se vejde až 20 000 fanoušků, asociace plánuje návrat diváků do ochozů už na nadcházející turnaj UFC 261, a tak je možné, že se opět dočkáme energické kulisy.

Poirier bude nejspíš vstupovat do souboje jako favorit po lednovém vítězství, on sám se tak ale nevnímá. „Tohle je zápasení. Nemyslím si, že můžete někdy najít recept na soupeře,“ řekl Američan v rozhovoru s Joem Roganem. „Přizpůsobí se a bude to úplně jiný zápas. Stejně jako byl ten první jiný v porovnání s druhým.“