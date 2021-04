McGregor vs. Poirier 3 v ohrožení? Jsi buran, nezápasím, řekl Ir soupeři

Jak málo stačí, aby se ze soupeřů oplývajících respektem opět stali na nože rozhádaní rivalové? V případě Conora McGregora s Dustinem Poirierem asi tak tři příspěvky na sociálních sítích. Vše přitom odstartovalo nevinnou predikcí Ira. „Vyhraju třetí zápas front kickem (kopem) přímo na nos. Kolo číslo čtyři. Jeho nos potřebuje narovnat a já jsem rhinoplastik.“

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „To je vtipná predikce!“ označil Poirier protivníka u twitterového příspěvku. „Taky jsi předpověděl dar mojí nadaci a tvůj tým přestal odpovídat v lednu po zápase. Vidíme se brzy.“

McGregor se oháněl tím, že slíbil dar, ne dluh. „Čekali jsme na plány, co s penězi bude. Ty nepřišly. Dělám to tak u všech dotací, chci vědět, na co ty peníze budou, do poslední tečky,“ vysvětloval Ir s politováním, že takhle to dopadá se spoustou charitativních nadací a doplnil, že si Poirier vybral zápas s ním místo souboje o titul. Američan se ale proti zprávě ohradil, podle něj zástupci McGregorova týmu nereagovali na zprávy.

„10. července ochutnáš další porážku,“ vzkázal rodák z Lafayette nakonec. To už byl ale slavný bijec z Dublinu pořádně vytočený. „Jsi zk***ený, debilní buran. 500 000 dolarů bez finančního plánu. Blázne. Musíš být nový ve světě peněz,“ prskal McGregor na sociálních sítích a ohlásil, ať už Poirier s trilogií nepočítá. „Mimochodem, zápas nebude. Utkám se s někým jiným. Hodně štěstí s tvou starou smlouvou, děcko.“

Nakolik jsou tato slova vážná, ví asi jenom sám zápasník, nejspíš ale půjde o způsob, jak bitvu co nejvíc vypromovat, aby přinesla tučné zisky. Oba bojovníci se spolu prvně potkali v oktagonu v roce 2014, tehdy knockoutem v prvním kole zvítězil McGregor. Při letošní lednové odvetě však díky výborné taktice triumfoval Poirier. Okopal soupeři lýtko, že nemohl pořádně stát, a vrátil mu ukončení knockoutem. Ihned se tak začalo spekulovat o tom, že se musí rivalita rozseknout třetím střetem, na kterém se oba domluvili. Teď se však situace komplikuje.