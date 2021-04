Dva roky starý dluh. Nechci čekat, musím i něco vydělat, hlásí Whittaker

Devětadvacetiletý bojovník ze Sydney zúročil zkušenosti z delších zápasů. Do pátého kola se podíval už počtvrté, a přestože do té doby nebylo nic rozhodnuto, právě v posledním dějství rivala přetlačil. • profimedia.cz

Od vzájemného střetu je dělilo pár hodin. Pak musel šampion Robert Whittaker akutně na operaci, a tak se souboj s Kelvinem Gastelumem odložil. Trvalo to dva roky, než se zápas domluvil znovu. V Las Vegas se konečně utkají v rámci turnaje UFC on ESPN 22. Půjde také o poslední akci, než organizace opět naplní ochozy arén diváky. Přímý přenos vysílá Premier Sport v neděli nad ránem od 04.00, všechny duely sledujte ONLINE zde »

Šampion porazil už všechny vyzyvatele z vrcholu žebříčku. Proto může každá výhra znamenat obrovský posun k titulové odvetě. To Kelvin Gastelum by v případě úspěchu nejspíš musel udělat ještě minimálně jeden krok, aby mohl Israela Adesanyu znovu prozkoušet. Robert Whittaker ale ne, už teď mu totiž v pořadí střední divize patří příčka prvního vyzyvatele. Gastelum je v žebříčku osmý.

Docela nepoměr. Whittakerovi se totiž domluvil zápas s brazilskou mlátičkou Paulem Costou, který se však zranil. Musel tedy naskočit náhradník. „Dozvěděl jsem se o změně přes manažera a trenéra,“ prozradil Whittaker portálu Submission Radio. „Nesnáším změny na poslední chvíli. Byl jsem trochu naštvaný, ale přenesl jsem se přes to. Jsem ve formě a nezápasit je bláznivé řešení. Musím si pauzu zasloužit a vydělat nějaké peníze.“

Australanovi by se přitom možná dostalo šance na titul, i kdyby nebojoval a čekal. To mu však zápasnická nátura nedovolila. „Je možné, že by to tak dopadlo, ale Adesanya zrovna zápasil a kdo ví, s kým se bude chtít utkat příště,“ vysvětloval Whittaker. „Nechci čekat moc dlouho. Chci zápasit a zlepšovat se. Nenávidím, když ztrácím čas čekáním.“

Navíc uvedl, že Gastelumovi souboj tak trochu dluží. Měli se utkat v roce 2019, kdy byl ještě australský bijec šampionem. Jenže na poslední chvíli odstoupil. Oba protivníci splnili váhu, Whittakerovi se poté ale udělalo v noci zle a odjel do nemocnice. Doktoři mu zjistili kýlu. Místo do klece šel proto na operaci. Co čeká od zápasu? „Myslím, že to bude jeden z mých nejtěžších soubojů. Je opravdu skvělý protivník,“ dodal bývalý král divize.

Gastelum se naladil na vítěznou notu po třech porážkách. Mimo Adesanyi jej přemohli také Darren Till a Jack Hermansson. V únoru pak na body přetlačil Iana Heinische.

„Kámo, byly to tři roky od posledního vítězství,“ radoval se po prolomení zlé série v oktagonu. „A není jednoduché se vrátit, když pořád padáš.“ Američan má s překonáváním těžkých situací zkušenosti. Musel se vypořádávat také s půlročním zákazem činnosti. V roce 2016 jej dostal za docela bizarní příspěvek na sociálních sítích.

Žebříček střední divize UFC Šampion Israel Adesanya (Nig.)

1. Robert Whittaker (Austr.)

2. Paulo Costa (Braz.)

3. Marvin Vettori (It.)

4. Jared Cannonier (USA)

5. Derek Brunson (USA)

6. Darren Till (Ang.)

7. Jack Hermansson (Nor.)

8. Kelvin Gastelum (USA)

9. Uriah Hall (Jam.)

10. Edmen Shahbazyan (USA)

Gastelum měl před zápasem s legendárním Donaldem Cerronem. Týden před vážením ale napsal, že nebude schopný shodit na požadovaný limit. Na váhu se pak vůbec nedostavil. Bylo to navíc potřetí, co ve veltrové divizi nenavážil, což rozlítilo prezidenta UFC Danu Whitea. „Už nikdy ho nenechám bojovat ve veltrové váze,“ rozhodl promotér. Jak řekl, tak se stalo, Gastelum od té doby nastupuje v divizi do 84 kilogramů a drží v ní vyrovnanou bilanci čtyř výher a čtyř porážek.

Devětadvacetiletý bojovník se alespoň může pyšnit tím, že v této váze způsobil šampionovi Adesanyovi největší problémy. Jejich vzájemný pětikolový střet z roku 2019 aspiroval na zápas roku. Oba se navzájem několikrát posadili tvrdými údery na zadek a až v pátém kole začal Američan s mexickými kořeny výrazně ztrácet, což jej nakonec stálo u rozhodčích vítězství a titulový opasek.

Pro UFC se jedná o přelomový turnaj. Půjde o poslední akci, než se opět navrátí diváci na tribuny. Příští galavečer UFC 261 bude prvním od vypuknutí pandemie koronaviru, na kterém diváci naplní celou kapacitu arény. V Jacksonville se na odvetný duel Kamara Usmana s Jorgem Masvidalem chystá dvacet tisíc fanoušků.

