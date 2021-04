Procházka ve stylu šaolinů. Na Reyese vyrazí s novým účesem, titul neřeší

Už 1. května posune tuzemské MMA zase o kus dál. Jiří Procházka se totiž stane prvním Čechem, který se představí v hlavním zápase turnaje UFC. Na galavečeru UFC on ESPN 23 se střetne s americkým ranařem Dominickem Reyesem a vyrazí do Las Vegas s novým bojovým účesem. „Vždy jsem měl podobnou šílenou představu. Inspirovali mě šaolinští válečníci s copem, a kdy je lepší chvíle než teď?“ vysvětloval rozhodnutí.

Vlasy zapletené do copu, vážný pohled v tváři a jasně stanovený cíl. Vítězství! Z Jiřího Procházky vyzařovalo večer před úterním odletem do Las Vegas odhodlání. Do bojového módu se naladil i novým účesem. „Mamku to trochu vyvedlo z míry, ale řekl jsem jí prostě, že to tak bude, takže s tím počítala,“ smál se Procházka, který se 1. května utká s americkým bojovníkem Dominickem Reyesem. Skvělým atletem, který v minulosti působil na vysoké úrovni v mnoha sportech.

V roce 2013 se dokonce účastnil draftu do profesionální ligy amerického fotbalu NFL, žádný z týmu jej však nevybral, jelikož označili jeho rychlost za průměrnou. V roce 2017 přijal práci IT specialisty na střední škole v Oak Hill, v té době už přitom bojoval v UFC, později však profese nechal a soustředí se pouze na MMA.

Půjde o hlavní zápas galavečera, takové pocty se ještě nedostalo žádnému tuzemskému bojovníkovi. „Trošku cítím nervozitu z očekávání vlastního výkonu. Ale o co jde? Kašlu na to. Sám sebe neberu tak vážně, proto dokážu do zápasu jít s čistou hlavou,“ popřel Procházka zvýšený tlak, přiznal však soupeři respekt. „Nechci říct, že Dominicka Reyese beru vážněji než Volkana (Oezdemira), ale jde z něj cítit větší zápasnické IQ, dokáže otáčet nepříjemné situace, proto do tohohle zápasu jdu s respektem, za což jsem ale rád, protože mě to vybudí k lepším výkonům.“

Reyes ještě do loňského roku neznal pocit porážky, než narazil na jednoho z nejlepších bojovníků všech dob Jona Jonese a prohrál na body. Podle mnohých fanoušků i expertů si ale zápas zasloužil vyhrát. I proto dostal okamžitě druhou titulovou šanci, po Jonesově odchodu o divizi výš se utkal o uvolněný pás se současným šampionem Janem Blachowiczem. Nezvládl však bránit Polákovy tvrdé údery a na konci druhého kola prohrál technickým knockoutem. V případě úspěchu by nárok na titulovou bitvu mohl připadnout i Procházkovi.

„Nevím, jestli by to ode mě nebylo moc opovážlivý si říct o titulovou šanci, ale uvidíme, jaké budou okolnosti. Zkusím se tam pobavit s Danou Whitem, přece jen mám hlavní zápas, takže bych mohl mít privilegium si s ním pokecat,“ komentoval osmadvacetiletý bijec tuto možnost. „Chci si užít cestu k titulu a především výkony, takže neřeším, jestli to bude za jeden nebo dva zápasy.“

Procházkův trenér Martin Karaivanov si ale myslí, že příštím soupeřem by se stala jiná vycházející hvězda. „V září by měl jít Glover Teixeira s Janem Blachowiczem, do té doby máme čas a na druhém místě je teď Aleksandar Rakič, takže v případě naší výhry se nabízí zápas Procházka vs. Rakič,“ zamýšlel se hlavní kouč.

Celý tým ve složení Procházka, Karaivanov a Jaroslav Hovězák si náramně pochvaloval také přípravu. „Myslel jsem si, že co se týče přístupu, tak už nemůžu trumfnout první duel v UFC,“ řekl bojovník. „Ale začínám nacházet nejenom tvrdou agresi nebo pasivitu, ale i klid pod tím vším, což je pro mne motivací. V jakékoliv situaci zvolit správnou techniku. Hodně jsme zapracovali na rychlosti a ovládání pohybů.“

Procházku ale čeká těžká zkouška také proto, že se možná poprvé v kariéře dostane přes třetí kolo. Souboj je totiž jako hlavní střet turnaje vypsán na 25 minut, tedy pět kol. Rodák z Hostěradic je navíc mašinou na ukončení, a tak se přes prvních pět minut dostane v zápase pouze občas. Ani v tomto ohledu se však trenéři neobávají, že by měl strádat.

„Jirka je připraven na plný počet kol. Nejvíc nás v tomhle proškolil Rizin, kde jel Jiří desetiminutová první kola. Takže co se týče odolnosti, fyzičky a Jirkovy hlavy, tak jsme připraveni skvěle,“ prozradil Hovězák.

Ve městě hříchů už Procházka trávil dovolenou, a tak si jej podle svých slov užil, proto se může plně soustředit na zápas. Pokud však dostane možnost, půjde se uvolnit k pokerovému stolu. „Ale nechám to na trenérovi Hovězákovi, ten sliboval, že se první večer rozšoupne, tak jsem zvědavej,“ usmál se český bijec. Kdyby se mu povedlo uspět, důvod k oslavám by byl enormní. Zaděláno na největší úspěch československé historie už je, na Procházkovi zůstává, aby jej dotáhl do zdárného konce. Jak to dopadne, budou moci diváci sledovat živě už 1. května na stanici Premier Sport.