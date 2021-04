UFC 261: Brutální knockouty v bitvách o titul, Usman sestřelil Masvidala

Rozprášil všechny pochybnosti. Za úvodní vítězství Kamara Usmana nad Jorgem Masvidalem nemohl Američanův krátký kemp. Nigerijec ukázal, že je nejlepší velterovou vahou na světě, když rivala sestřelil ve druhém kole skvěle trefeným zadním direktem. Knockoutovat Masvidala se přitom do té doby nepovedlo ve čtyřiceti devíti zápasech nikomu.

„Řekli jste, že chcete násilí. Nemáte zač,“ vzkázal Usman v interview publiku, které na něj při nástupu pískalo. Patnáct tisíc fanoušků na tribunách hnalo dopředu domácího oblíbence, ten se ale po šesti minutách souboje skácel k zemi a rivalita mezi ním a Usmanem je proto u konce, šampion zvítězil i v druhém vzájemném střetu. „Žádná neúcta, Jorge mě donutil se zlepšit. Už dlouho jsem nebyl před zápasem nervózní,“ vysekl Nigerijec protivníkovi poklonu. „Ukázal mi něco, co v prvním zápase ne. Byl jsem připravený na 25 minut wrestlingu, ale předvedl, jak je silný. Vyhrál zaslouženě,“ uznal zase kvality soupeře Masvidal.

K vítězství před limitem se přitom upínali právě Američanovi fanoušci. Od Usmana se čekala spíše klasická postupná dominance dosažená skvělým wrestlingem a fyzičkou. „Poprvé v kariéře za padesát zápasů mě někdo knockoutoval. Před všemi mými lidmi. Bolí to o to víc,“ smutnil poražený. „Jsem v pohodě, nebojte se, táta bude brzo doma,“ přidal ještě vzkaz vlastním dětem.

Usmanova dcera se naopak nacházela přímo v aréně, stejně jako zbytek rodiny. Největší radost měl šampion z toho, že se na něj konečně mohl přijet podívat otec, jemuž hned po vyhlášení připnul titulový opasek.

Plná emocí byla po bitvě také Rose Namajunasová. Ta dokázala jako jediná překvapit z pozice outsiderky a vyzyvatelky. Utnula jedenadvacet duelů dlouhou vítěznou šňůru Čang Wej-Li hned po minutě a půl. Američanka se od začátku prezentovala dobrým pohybem a kopy na nohu. Číňanka si po chvíli myslela, že konečně vychytala načasování a dalšímu podobnému útoku na lýtko uhne.

Omyl. Tělem sice ustoupila, hlavu ale nechala na stejném místě. A přesně tam Namajunasová mířila. Po dopadu nártu na obličej se šampionka sesunula na podlahu a o titul přišla.

Čangová si sice stěžovala, že rozhodčí střet ukončil brzo, protože byla stále při vědomí, nevyvíjela však inteligentní obranu. „Neviděla jsem, že by se hýbala a nebyla jsem si jistá, jestli se dokáže vrátit zpátky. Přidala jsem proto pár úderů a byl konec,“ okomentovala situaci americká bojovnice, jež se při předávání opasku nevyhnula slzám. Když ji konferenciér Bruce Buffer prohlašoval za novou šampionku, celá se třásla.

Už před zápasem však věděla, jak si stojí. „Jsem nejlepší na světě, jsem nejlepší na světě,“ opakovala sekundy před tím, než střet začal. Když se jí na tento moment komentátor Joe Rogan posléze zeptal, odpověděla jednoznačně: „Jsem nejlepší na světě!“

O tom, kdo je nejlepší na světě v ženské muší váze, se debaty vést nemusí. Valentina Ševčenková opět bez problémů uhájila trůn, když ve druhém kole zastavila Jessicu Andradeovou. Mimo Amandy Nunesové tak stále hledá v UFC přemožitelku a ve své divizi neprohrála ani jednou. Třiatřicetiletá bojovnice z Kyrgyzstánu zdemolovala už sedmou soupeřku v řadě a smysl tak dává pouze jediná bitva. Bitva číslo 3 s Nunesovou.

Skvělému turnaji UFC 261 nechybělo opravdu nic. Fanoušci potvrdili rčení, že člověk si začne vážit toho, co má, až když to ztratí. Poprvé od března loňského roku se totiž mohli vrátit do haly v plném počtu. A přestože v Americe bývalo často zvykem, že většina osazenstva přichází až na hlavní kartu, v Jacksonvillu se mohutně povzbuzovalo od úvodního zápasu.

Hořkou pachuť zanechávají pouze zranění Jimmyho Cruta a Chrise Weidmana. Zejména Weidman nebude na dnešní galavečer vzpomínat v dobrém, po sedmnácti sekundách si totiž prvním kopem v zápase ošklivě zlomil nohu nad kotníkem. Atak na dolní končetinu protivníka nepřežila Američanova holeň a šestatřicetiletý veterán musel ve velkých bolestech opustit halu na nosítkách.