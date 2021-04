Trenéři Procházky: Reyes vysílal varovný vzkaz. Jiří je ale nabitej

Jaká vládne v týmu teď před cestou nálada?

Martin Karaivanov: „Skvělá, absolutně, jako vždycky.“

Jaroslav Hovězák: „Perfektní, už cesta sem byla úžasná. (rozesmějí se) Všechno super, absolvovali jsme úspěšně veškeré testy, co byly potřeba. Užili jsme si to, byla sranda, takže jsme v parádní náladě.“

Je Jiří podle vás ve správném rozpoložení před zápasem?

Karaivanov: „Jirka je neskutečně nabitej. Sálá z něj energie, odhodlání a síla. Ještě ten účes a to jak všemu pevně věří. Není pochyb, absolutně!“

Hovězák: „Je to přesně tak, jak si vždy říkáme, když odjíždíme na zápas. Ohlédneme se a řekneme si: Ano, jsme připraveni na sto procent. A teď je tomu přesně tak. Záleží už jen na tom, jak tam přijedeme, aby forma byla vyladěná, a nastoupíme do zápasu tak, abychom zvítězili.“

Zmiňujete účes. Konzultoval jej s vámi?

Karaivanov: „Přivedl nás k hotovému. To s ním nijak neřešíme.“

Hovězák: „Já měl to štěstí, že jsem byl přímo přítomen tomu, kdy účes vznikal. A když jsem viděl jednotlivé fáze, tak takhle je perfektní. Mezifáze byly ukrutný.“ (směje se)

Američan Dominick Reyes není poslední dobou až tolik vidět. Je to pro vás signál, že přípravu bere hodně vážně?

Karaivanov: „Určitě. Nějak extrémně jsme ho nesledovali, ale podle sociálních sítí se tam moc neprezentoval. Jen asi jednou dvakrát dal fotku z tréninku. Určitě to vnímáme tak, že o to víc šlape v přípravě. Rozhodně ho nepodceňujeme a chápeme to jako varovný vzkaz.“

Hovězák: „Přesně tak. Ač ukazujeme hodně během přípravy, tak je to proto, že si věříme a jsme připraveni na vše. Proto se nebojíme karty odhalit. Reyes dává spíše příspěvky z osobního života, přesto jsem našel i nějaká videa, jak maká. Přece jen dvakrát prohrál v bitvě o titul a bude se chtít vrátit. Nic proto nepodceňujeme a věříme, že to dobře dopadne.“

Jak vnímáte, že Jiří jede na hlavní zápas turnaje UFC a jde obhajovat první vítězství?

Karaivanov: „Je třeba se od toho všeho oprostit a brát to jako běžný zápas. Protože pokud to člověk začne pitvat a zabředne do toho, tak se otevřou nepříjemné místnosti, různá ale, co kdyby… To je ale třeba odfiltrovat, jedeme vyhrát. V přípravě jsme udělali maximum, nemáme se za co stydět.“

Hovězák: „Bereme to pozitivně. Už v Japonsku (Procházka zápasil v organizaci Rizin) jsme měli super souboje, obhajobu titulu. Ale všechno je to cesta. Vysnili jsme si titul UFC a jdeme za ním. Zatím se nám daří, takže to hodnotíme pozitivně, motivovaně a šťastně.“