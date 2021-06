UFC Fight Night: Jihoamerická bitva zabijáků i pokusy o vykoupení

V Jižní Americe byste hledali spíše experty boje na zemi. Domov brazilského jiu jitsu produkuje jednoho „škrtiče“ za druhým. Aktéři hlavního zápasu turnaje UFC Fight Night 189 ale asi na hodinách bojového umění v kimonu chyběli. Ukončení submisí mají dohromady přesně nula, za to vynikají v knockoutování soupeřů.

Jairzinho Rozenstruik ze Surinamu se jako první bojovník své země dostal až do UFC. Zběsilou jízdu lemovanou knockouty ukončil až současný šampion Francis Ngannou. Rodáka z Paramariba, hlavního města přímořského stát, poté dokázal přemoci ještě neporažený talent Ciryl Gane, který upravil jeho bilanci na současných jedenáct vítězství a dvě porážky.

Přestože se mu v posledních duelech příliš nedařilo, Rozenstruik stále věří, že titulové šanci není daleko. „Samozřejmě bych rád bojoval o titul, ale do té doby se na takový souboj potřebuju připravit,“ přemítá pro portál middleeasy.com. „Rád bych zápas ukončil. Dodává to sebedůvěru, ale vyhrávat je prostě nejdůležitější. Nejde o to jakým způsobem.“

Recept na soupeře spočívá podle sedmičky těžké divize v dobrém pohybu a udržení souboje v postoji.

„Sakai je taky postojář. Je to velký chlap, takže se budu muset hodně hýbat. Intenzivně jsem se připravoval s mým boxerským trenérem,“ říká.

Vítěznou šňůru táhl v UFC také Brazilec, než narazil na legendárního Alistaira Overeema. V hlavním střetu turnaje nedokázal fyzicky ustát pět kol litého boje, a přestože měl v úvodu navrch, v poslední pětiminutovce prohrál poté, co jej Overeem zasypal na zemi údery a lokty. Vinu mohla nést také zranění utržená během zápasu.

„Trefil mě ve druhém kole kolenem a zablokoval mi dvě žebra,“ sdělil Sakai v nedávném interview pro AG Fight. „Následně mě na zemi trefil loktem, kterým zlomil dvě další. Byl jsem bez čtyř žeber, i proto jsem nemohl bránit takedowny (strhy na zem).“

Celý turnaj je specifický také tím, kolik bijců se bude pokoušet napravit předchozí neúspěchy. Nejen Rozenstruik a Sakai v posledních střetech prohráli a musí se snažit zapsat svá jména zpět do vítězných kolonek. Stejně to má hned osmnáct z celkového počtu osmadvaceti zápasníků, kteří se na galavečeru představí.

Zápasy UFC Fight Night 189 sledujte ONLINE zde »

Hlavní karta turnaje UFC Fight Night

Těžká váha do 120 kilogramů

Jairzinho Rozenstruik (Sur.) vs. Augusto Sakai (Braz.)

Těžká váha do 120 kilogramů

Walt Harris (USA) vs. Marcin Tybura (Pol.)

Střední váha do 84 kilogramů

Roman Dolidze (Gruz.) vs. Laureano Staropoli (Arg.)

Veltrová váha do 77 kilogramů

Santiago Ponzinibbio (Arg.) vs. Miguel Baeza (USA)

Střední váha do 84 kilogramů

Duško Todorovič (Srb.) vs. Gregory Rodrigues (Braz.)

Střední váha do 84 kilogramů

Tom Breese (Ang.) vs. Antonio Arroyo (Braz.)