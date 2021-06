Poslední zápas Adesanyi může být návodem pro Vettoriho, myslí si Kincl

Už za několik hodin se znovu vrátí do kolbiště jeden z nejlepších bojovníků UFC. Šampion Israel Adesanya bude po třech letech znovu čelit italskému ranaři Marvinu Vettorimu. Podle očekávání bookmakerů by měl Američan s přehledem titul ubránit. Skvělý český zápasník Patrik Kincl by ale nic neviděl tak jasné, jak se zdá. „Vettoriho taktika se může hodně odvíjet od zápasu Israela s Janem Blachowiczem,“ upozorňuje Kincl.

Díky čemu je podle vás Israel Adesanya tak úspěšným bojovníkem?

„Jeho největší přednostní je kickboxerský background a to, že na svou váhu je hodně vysoký, dlouhý. A samozřejmě jeho styl, který je založený na kontrech, má dobrý pohyb, umí si počkat na soupeře a má v zápase vždy přehled.“

Dokáže porážet i výrazně silovější zápasníky. Díky čemu hlavně?

„Je to tou vzdáleností. Aby se k němu dostali, musí se dostat přes jeho ruce. Což je hodně těžký, navíc s tím jeho pohybem… On umí skvěle reagovat a trefovat. Je podle mě teď v ideální pozici, protože je šampionem. To znamená, že borci, kteří proti němu jdou, do něj musí tlačit. On už nepotřebuje jít nahoru, nepotřebuje být tím, kdo dělá zápas. Jako šampion se může cítit relativně bezpečně.“

Naposledy nastoupil do souboje s Janem Blachowiczem, šampionem polotěžké divize. Nakolik podle vás byla za vinou jeho prohry váhová převaha Poláka?

„Nemyslím si, že by to bylo tou rozdílnou vahou, i když to na zemi samozřejmě hrálo roli. Přišel v tom souboji hlavně o svá hlavní esa v rukávech. Najednou byl ve váze výš, kde jsou zápasníci vysocí, dlouzí. Hodně mě překvapil právě na zemi, byť Blachowicz byl samozřejmě těžší a je celkově silnější. Ale z mého pohledu Adesanya na zemi nepracoval dobře. Ani pokus. Bylo by těžké vstávat, to stoprocentně, ale neviděl jsem tam ani dobré doprovodné pohyby, které by hrály v jeho prospěch. A to si myslím, že může hrát ve prospěch Marvina Vettoriho.“

Jaký tipujete průběh odvety Adesanya vs. Vettori?

„Může to být úplně jiný zápas než jejich první střet. Oba tehdy neměli příliš zkušeností v UFC. Samozřejmě, že Israel je teď daleko sebevědomější, porazil ve své váze totiž špičky. Na druhou stranu pro Vettoriho může hrát zkušenost s ním. Ital si navíc nedávno sáhl na podobně stavěného zápasníka Kevina Hollanda. I když ten neměl plnou přípravu. A Vettoriho taktika se může hodně odvíjet od zápasu Israela s Blachowiczem.“

Co lze tedy od duelu čekat?

„Fandím Vettorimu. Adesanya mi k srdci moc nepřirostl, i když je to skvělý zápasník. A mám i tak nějak tendence sklouzávat k outsiderům, jímž podle mě Vettori je, ale vidím opravdu cesty, jak může vyhrát. Musí si vzít ponaučení z jejich prvního duelu, který skončil split decision (vítězství na body), a taky hodně podnětů ze střetu Israela s Blachowiczem. Kdyby to byl schopen dát do kupy se svým týmem, tak tam vidím reálnou šanci, že může vyhrát. Dokáže ustát opravdu tvrdé rány, když bude zkracovat vzdálenost, tak aby nechodil do kontrů, a podaří se mu Adesanyu hodit, tak může nabodovat kola. Když ho to bude ale stát moc sil, tak ho Israel dokáže trefit.“

A jak hodnotíte šampionovo chování? Rozhodně mu není cizí trash talk, Vettoriho například přirovnává k animovanému Quasimodovi, zvoníkovi od Matky Boží.

„Myslím, že to dělá dobře. Buď ho lidi milujou, nebo nesnáší. A to jsme si ověřili v minulosti, že je základ úspěchu. Jako člověk mimo kamery může být úplně jiný, ale ví, co funguje.“

Máte pocit, že se dokáže Adesanya podobným chováním i dostat soupeři do hlavy? Nebylo tomu tak třeba v případě s Paulem Costou?

„S Costou tomu tak určitě bylo, toho rozložil bravurně. Bylo vidět, že mu to tehdy vyšlo, proto tomu teď přikládá váhu a zkouší to i na Vettoriho.“