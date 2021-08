Škrtič se saxofonem. Muradova čeká v UFC specialista na submise

Když ho nenajdete v tělocvičně, možná zrovna cvičí v obýváku na saxofon. To je totiž jedna z častých kratochvílí nejlepšího škrtiče střední váhy UFC. Gerald Meerschaert porazil v americké lize submisí už šest soupeřů, v noci na neděli bude chtít na turnaji UFC on ESPN 30 přidat na seznam obětí i Machmuda Muradova. „Stoprocentně se pokusím strhnout ho k zemi, protože tam mám velkou výhodu,“ tvrdí před soubojem s uzbeckým bojovníkem.

Už tři protivníci se snažili přemoci v UFC Machmuda Muradova. Ani jednomu se to však nepovedlo. Uzbecký bojovník nejprve na body pokořil Alessia di Chirica a poté knockoutoval Trevora Smitha a Andrewa Sancheze. Na scénu tak přichází doposud největší výzva v podobě Geralda Meerschaerta.

Americký veterán používá v kleci ruce zejména ke škrcení. Zaznamenal již šest ukončení submisí, což je nejvíc v historii střední váhy. Naposledy uspal letos v dubnu již po dvou minutách polského bijce Bartosze Fabianského. Podle svých slov ale od té doby ušel obrovský kus cesty a nachází se v impozantní formě.

„Psychicky i fyzicky se cítím lépe než posledně. Vím, že jsem tvrdě pracoval a zasloužím si vyhrát. Je to jen o tom, jestli se mi podaří zmáčknout spoušť, a jsem přesvědčený víc než kdy dřív, že to udělám,“ prozradil Meerschaert v interview pro UFC.

V nejlepší americké asociaci působí již od roku 2016, za tu dobu stihl třináct bitev, z nichž se mu povedlo v sedmi zvítězit. Oproti Muradovovi má tak pod americkým kolosem spoustu zkušeností. I tak si je ale třiatřicetiletý rodák z Wisconsinu vědom kvalit uzbeckého bijce žijícího v Praze.

„Je to mladý talent. Neporažený v UFC. Ten kluk se umí hýbat, má dobrou fyzičku, skvěle boxuje a je velmi inteligentní. Na to, jak moc se pohybuje, dokáže skvěle vybírat údery,“ chválí Meerschaert protivníka. „Ale přesně takový typ soupeřů musíte porážet, jestli chcete být nejlepší. Jsem tady, abych to provedl.“

Cesty k bojovým sportům měli oba sokové odlišné. Zatímco Muradov odcestoval z Uzbekistánu do České republiky za lepším životem a začal trénovat u Petra Knížete, z Meerschaerta měl být muzikant. Jako mladík se sice věnoval taekwondu, v páté třídě se mu ale poprvé dostal do ruky saxofon, který mu učaroval. Kvůli tomu se rozhodl, že bude na střední škole studovat hudební výchovu.

V devatenácti letech však poprvé uviděl v televizi MMA, a bylo rozhodnuto. Na saxofon nezanevřel, zejména během karantény umisťoval na sociální sítě videa, na nichž předváděl své umění. Prioritou číslo jedna se ale staly bojové sporty. Tvrdé kopy z taekwonda nezůstaly hlavní zbraní, Meerschaert se zhlédl v jiu jitsu a rivaly povětšinou převyšoval na zemi. S podobnou taktikou chce vyrukovat i na Muradova.

„Stoprocentně se pokusím strhnout ho k zemi, protože tam mám velkou výhodu,“ pronesl pro UFC. „Ale pokud se mi to nepovede, tak ho prostě nepřestanu bít do obličeje. Nemám problém přizpůsobit se průběhu duelu. Udělal jsem menší změny, abych se cítil komfortněji v postoji.“

Přípravu ale nepodcenil ani rodák z Dušanbe. Nastudoval si totiž všechny Meerschaertovy duely v UFC. „Je to dobrý zemař, opravdu něco umí. Musím dávat pozor, ať nechytnu gilotinu. Ale myslím, že mě ani nehodí, mám lepší pohyb, jsem rychlejší a v postoji, myslím, fakt lepší než on,“ prozradil Muradov před pár dny deníku Sport. Oba ranaři už jsou v Las Vegas, o víkendu se tak rozhodne, jestli si Američan zahraje v kleci ódu nebo elegii.