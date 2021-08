Muradov ve Vegas. Strašný vedro a trochu vězeníčko, říká kouč Kníže

Sám bude bojovat za necelý měsíc, přesto teď doprovází Machmuda Muradova do další bitvy v UFC. Petr Kníže tak není v lehké pozici - jen co odtrénuje se svým nejúspěšnějším svěřencem, musí se věnovat ještě vlastní přípravě. To vše navíc v Las Vegas, metropoli, kterou rozhodně nemá v oblibě. „Šel jsem se jednou podívat do města a byl jsem z toho tak znechucený, že už se mi tam vůbec nechce,“ říká úspěšný trenér a zápasník.

Už v neděli ráno nastoupí Machmud Muradov do čtvrtého duelu v UFC (vysílá Premier Sport od 4.00). Radit mu průběhem zápasu s Američanem Geraldem Meerschaertem bude jako vždy trenér a bojovník Petr „Monster“ Kníže. „Určitě vidíme, že má top formu, je stoprocentně připravený,“ říká český kouč o uzbeckém bojovníkovi, který žije a trénuje hlavně v Praze.

V Las Vegas už jste týden, jak rychle jste se aklimatizovali?

„Co se týká jet lagu, tak to bylo v pohodě. Mach si byl zaběhat ještě ten večer, co jsme přiletěli, a cvičili jsme každý den. Chodili jsme do UFC Performance Institutu, jednou jsme se byli podívat v UFC Gymu a vše v pohodě. Jediné, co tu není ideální, je to strašný vedro. A oni tu mají všude puštěný klimatizace, takže člověk pořád chodí z vedra do zimy, což není úplně dobrý. Takže to všude vypínáme, ale když to vypneme, tak je fakt horko.“ (směje se)

Ale zatím žádné následky na zdraví?

„Ne, všechno v pohodě.“

A jak se vám stýskalo po Las Vegas? Ptám se proto, že minule jste tam strávil měsíc na pokoji hotelu kvůli nákaze covidem.

„Mně se rozhodně nestýskalo, samozřejmě. Šel jsem se jednou podívat do města a byl jsem z toho tak znechucený, že už se mi tam vůbec nechce, takže trávím veškerý čas zase tady ve vězení. Od úterý jsme stejně v UFC resortu, odkud prostě nemůžeme odejít. Prošli jsme testy, ale i tak v resortu nemůžeme nikam jít, a když si chceme něco koupit, tak nás odveze kyvadlovka a zase nás hodí zpátky, stejně tak, když chceme jít trénovat třeba do Institutu. Je to trochu vězeníčko, no.“

Říkáte, že jste byl jednou ve městě a znechutilo vás to. Čím?

„Jsem tu už počtvrté. Buď tady člověk může různou zábavou utrácet nesmyslný prachy, kdy se proletíte vrtulníkem nebo podobné aktivity, anebo jdete na hlavní bulvár, kde jsou jen kasina a nesmyslná zábava. Chvíli jsme byli u hlavního bulváru, tak jsem se tam šel podívat… A tam když jdete večer, všichni jen paří, je to šílený. Podle mě je osmdesát procent z těch lidí nalitejch nebo zfetovanejch. Prostě přecházejí z jednoho klubu do druhýho a paří. Šílený.“

Vážně?

„Samozřejmě, že když jste tady poprvé, tak se vám zdá hlavní bulvár krásnej. Jsou tu zajímavé věci, které jinde nevidíte. Všechno je takový megalomanský. Všude světla, zahrady. Člověk je tu v poušti a všude tu přitom teče voda, nevím ani, kde ji berou. V každém případě to zaujme. Ale je to pořád stejný. Byl jsem tu poprvé s amatérskou asociací na mistrovství světa, asi šest let zpět, možná dýl. A je to tu pořád stejný, minimální změny, z toho důvodu mě to nezajímá.“

Takže teď ve Vegas prožíváte podobnou karanténu jako minule.

„Je to taková lepší karanténa. Když jsme loni byli v té skutečné, tak nás ubytovali v hotelu naproti. Viděli jsme na resort, teď se díváme z druhé strany.“ (směje se)

A je to ohledně podmínek proti covidu na místě stále stejně přísné?

„Podmínky jsou pořád stejný. To znamená, že jsme přijeli, museli jsme se otestovat, jeden den jsme byli v izolaci, i když jsme byli naštěstí negativní. Dostali jsme tedy zelenou, ale pořád jsme omezeni v pohybu, musíme být v resortu.“

Co říkáte na soupeře Machmuda Muradova, amerického bojovníka Geralda Meerschaerta?

„Nechal se teď slyšet, že bude na Macha tlačit, protože je prý vidět, že mu ve třetím kole dochází kondice, a proto na něj bude vyvíjet tlak. My už ale od začátku víme, že pokud Mach neudělá chybu, tak by měl být ve všech ohledech lepší. Meerschaert sice má dobré jiu jitsu a nebezpečnou gilotinu (technika škrcení), ale na druhou stranu tam není nic, čím by nás mohl překvapit.“

Meerschaert je opravdu schopný škrtič. Jak jste tomu přizpůsobili přípravu?

„Taktiku vám prozrazovat nebudu. To ještě nemůžu. (směje se) Ale Mach sám říkal, že tolik obrany na škrcení ještě nikdy v životě nedělal. Zvláště s polským koučem trénovali hodně obranu proti gilotině a škrcení.“

Muradov mi nedávno v rozhovoru řekl, že ho Američan na zem nedostane. Souhlasíte s ním?

„Myslím si to samý. A to ze dvou důvodů: Jednak je mnohem pomalejší a v žádném zápase netlačil, jak tvrdí, že to bude dělat. I kdyby chtěl, tak je to přesně to, co Machovi vyhovuje. Takže nevím, jakým způsobem by to chtěl dokázat. A i kdyby se mu nějakým způsobem podařilo Macha hodit, což je podle mě opravdu nepravděpodobné, tak jsem přesvědčený, že Mach normálně vstane.“

Váš svěřenec si mohl po dlouhé době dopřát plnohodnotnou přípravu, o zápase ví dlouho, ne jako o těch předešlých. Jak mu to prospělo?

„Určitě vidíme, že má top formu, je stoprocentně připravený. Navíc předtím, když byl v Uzbekistánu, tak tam měl dlouhou fyzickou přípravu ve vysoké nadmořské výšce, což je taky super a mělo by se to projevit na kondici. A v poslední fázi kempu měl opravdu hodně sparingů, takže co se týká zápasů v UFC nebo celkově jeho připravenosti, tak je na tom skoro nejlépe, co kdy byl.“

Když jste zmínil Uzbekistán… Vy už jste tam s ním někdy byl?

„Ne, zatím ne.“

A plánujete se tam podívat? Muradov tam teď přece zakládá i MMA organizaci.

„Jo, samozřejmě, v rámci nějakého turnaje je velice pravděpodobný, že se tam konečně podívám.“

Vy sám budete mít zápas 25. září v Oktagonu s Brazilcem Kaikem Britem. Jak to zvládáte propojovat? Myslím přípravu Muradova se svou vlastní?

„Tak není to úplně ideální, jak bych si možná představoval. Ale když dělám, co dělám, tak to ideální asi nebude nikdy. Takže se tady snažím cvičit, jak je to možný. Je tu výhoda toho, že můžeme chodit do Institutu, udělám si tam vždy alespoň nějaké kardio a tréninky, co potřebuji. A po návratu budu muset hned na přípravu do Polska.“

A jak hodnotíte Brita jako soupeře?

„Je to jasně dané. Jedná se o skvělého postojáře, je rychlej, mladej, nafýzovanej. Takže od toho se bude muset odvíjet celá moje taktika.“

Což znamená?

(směje se) „To znamená… Lepší než rychlost je načasování a dobrá vzdálenost. Takže to musím směřovat k tomu.“

Vnímáte ho tedy jako nejkvalitnějšího z posledních rivalů?

„Co se týká postoje, tak to bude určitě jeden z nejtěžších soupeřů vůbec. Protože v posledním zápasu byl mnohem rychlejší než Robert Bryczek. Bryczek si tam vlastně ani neškrtl, to samé s Gáborem Borárosem. Ukázal vždy, že má přehled a je mnohem rychlejší. Určitě to bude dobrý zápas.“

A teď v Las Vegas se vše podřizuje tréninkům Machmuda, nebo se snažíte dodržovat svůj plán?

„Musím řešit i svůj trénink, jinak by to nešlo. Samozřejmě, že upřednostňujeme aktivity, co potřebuje udělat Mach, ale mimo to musím odjet svůj trénink.“

Jste otcem malé dcerky, jak odloučení snáší a jste nějak v kontaktu?

„To je samozřejmě těžký, ale alespoň si můžeme zavolat. Naštěstí je s maminkou a ta ji vždy dokáže zabavit, takže to úplně nevnímá. Přece jen je to ještě pořád prcek, ale je jasný, že až se vrátím, tak zase musím být chvíli s ní. A pak zase pojedu na přípravu do Polska, takže to není jednoduchý.“