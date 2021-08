Muradov prohrál. Američan ho uškrtil ve druhém kole, vytetuje si další lebku

Nepodařilo se. Machmud Muradov ve čtvrtém zápase v UFC padl, Gerald Meerschaert jej na akci UFC on ESPN 30 v Las Vegas porazil škrcením ve druhém kole. Jednalo se o velmi napínavou bitvu, v níž došlo ale i na nepovolené údery ze strany Američana. Jeho vítězství však bylo suverénní. „Žádné výmluvy, soupeř byl lepší a vyhrál,“ konstatoval po souboji bijec z Uzbekistánu, který v UFC reprezentuje i českou školu MMA.

Kvalitní zápas, v němž oba bojovníci předvedli skvělý výkon. Tak lze mluvit o souboji Machmud Muradov vs. Gerald Meerschaert na akci UFC on ESPN 30 v Las Vegas. Vítězně z klece tentokrát odcházel zkušený Američan, který válečníka z Uzbekistánu porazil na submisi.

„Vyvíjelo se to podobně, jak jsem myslel. Ale neočekával jsem, že to bude taková řežba,“ komentoval průběh boje vítěz. „Vítězství a porážka jsou všechny z vůle Boha!“ napsal Muradov po boji na sociálních sítích. „Žádné výmluvy, soupeř byl lepší a vyhrál. Všem vám moc děkuji za podporu. Vrátím se silnější.“

Muradov nastupoval do boje po třech výhrách v nejslavnější lize a s celkovou šňůrou čtrnácti vítězství. Američan z posledních tří duelů triumfoval jen jednou.

Jednalo se o velmi aktivní bitvu. Meerschaert hned od úvodního gongu vytvářel na Muradova tlak, jak sliboval před duelem. První výpad pěstmi ale nebyl úspěšný a uzbecký bojovník se dokázal úderům relativně snadno vyhnout. Když vystřelil do útoku Muradov, Američan jej při obraně patrně neúmyslně trefil prstem do oka a rozhodčí Mark Smith zápas na chvíli přerušil.

Pak se Meerschaert pokoušel opět vytvářet tlak, ale Muradov skvěle kontroval z ústupu.

Během souboje se Američan několikrát neúspěšně snažil přenést souboj na zem, většinou ale pak sklidil trest v podobě tvrdých úderů, žádný jím ale překvapivě výrazněji neotřásl.

„Už v minulosti jsem se takhle přestřeloval, a i když je na papíře možná nejlepší postojář, s kterým jsem se utkal, pořád všem říkám: Jsem komplexní MMA zápasník. Umím boxovat, i když bych se mohl o něco líp bránit,“ přiznal po souboji Meerschaert

Američtí komentátoři neustále chválili Muradovovu hbitost.

Průběhem prvního kola jej ale Američan kopl nelegálně do rozkroku a zápas byl znovu přerušen.

V další fázi bitvy si oba bojovníci vyměňovali razantní údery. Ze strany Američana došlo i na tvrdý kop do žeber. Muradov se pokusil o naskočené koleno, ale tomu se rival úspěšně vyhnul ústupem.

První kolo skončilo v situaci, kdy byl Muradov na zemi u klece a Meerschaert se marně v posledních vteřinách pokoušel o chycení rukou tak, aby mohl uzbeckého válečníka uškrtit.

„Dobrá práce,“ chválil Američana trenér během práce.

Druhé kolo otevřel útokem opět Meerschaert. Muradov ale úspěšně kontroval. Pak byl chvíli průběh zápasu od obou gladiátorů váhavější. Najednou si ale začali opět vyměňovat tvrdě znějící trefy. V okamžiku strhl Američan Muradova na zem, kde se mu dostal na záda, protáhl ruce kolem jeho krku, začal škrtit a Muradov zápas odklepal. Bylo to v čase 1:49 druhého kola.

„Předpokládal jsem, že budu jednodušeji zkracovat vzdálenost, ale trochu jsem při tom váhal. Dobře se totiž pohyboval,“ chválil Meerschaert po souboji rivala. „Ale byl to zábavný zápas, myslím, že si to fanoušci užili, párkrát jsme se pěkně trefili do huby. Je extrémně tvrdý, nemohl jsem ho knockouovat dostatečně bezpečně, aby mě náhodou taky netrefil. Takže jsem zmáčkl červené tlačítko a vzal ho na zem.“

Škrtič z Wisconsinu si tak připsal již 25. vítězství na submisi. A v rozhovoru pro UFC prozradil, co začal během kariéry dělat pokaždé, když donutí soupeře odklepat. „Mám na ruce vytetovanou anakondu a pokaždé, co někoho uškrtím, přidám k ní další lebku. Teď jich mám snad 18 nebo 19, takže budu muset přidat další,“ usmíval se Meerschaert.